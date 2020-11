Smart working: come scegliere il tuo gestore di energia ora che lavori da casa

Il coronavirus, da marzo, ha cambiato totalmente le nostre vite, anche sul fronte lavorativo. Per limitare gli spostamenti, si è diffuso come mai era accaduto finora lo smart working o lavoro agile.

L’incremento dei contagi sta portando di nuovo a ripercorrere modalità di smart working, una modalità che permette sia di lavorare sia di studiare da casa, visto che nel 2020 le scuole si sono affidate e si stanno affidando soprattutto alla didattica a distanza.

Il Governo ha dato precise indicazioni in questo senso, invitando a ricorrervi nella Pubblica Amministrazione, dove va applicato almeno al 50% dei dipendenti con mansioni compatibili, e nel settore privato. Di conseguenza, per un tempo ancora indefinito, molti lavoratori si ritroveranno a svolgere la propria attività tra le mura domestiche.

Ciò ha avuto ripercussioni sui consumi domestici e sulla produzione di emissioni inquinanti. Limitare gli spostamenti infatti ha fatto sì che le emissioni, in particolare di Co2, si riducessero in tutto il mondo, con notevoli vantaggi per l’ambiente. Lavorare da casa, dunque, contribuisce a limitare l’impatto che l’uomo ha sul Pianeta.

Di contro, rimanere più tempo tra le mura domestiche ha innescato nuove esigenze, correlate anche ad un aumento dei consumi. Sono dunque cambiate le abitudini degli italiani, e con esse anche i consumi domestici, ecco perché è utile valutare nuove tariffe per l’energia, adeguate alle nuove esigenze.

Come scegliere il gestore di energia

Tante sono le offerte disponibili sul mercato, come scegliere quella giusta? Tra le opzioni più interessanti ci sono quelle proposte da ABenergie, azienda che da oltre 10 anni opera su tutto il territorio nazionale, per fornire energia elettrica rinnovabile e gas verde alle famiglie e alle aziende italiane. Con la sua offerta di Luce e Gas verde ABenergie si rivolge a tutti i clienti che vogliono adottare comportamenti ecologicamente responsabili per sé, per la propria famiglia e per la propria attività, con tariffe adatte alle varie esigenze, per un maggior risparmio in bolletta.

ABenergie è tra gli operatori del mercato che hanno sottoscritto la certificazione GO (Certificazione di Garanzia d’Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile), che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti per la produzione dell’energia elettrica.

Per chi cerca una soluzione conveniente e veramente green per la luce e per il gas di casa, ABenergie ha l’offerta giusta: con “6MESI GREEN” si ha lo sconto 6 mesi gratis sulla componente energia dell’offerta luce, energia e gas verdi, e un albero piantato in nome del cliente, in sostegno a progetti di realizzazione di sistemi agro-forestali in Guatemala. Tutto in un’unica offerta.

La sostenibilità ambientale è da sempre un impegno concreto di ABenergie, che orienta i clienti verso il miglioramento della propria efficienza energetica, l’uso razionale delle risorse e la scelta consapevole delle fonti energetiche impiegate. La scelta di una delle offerte di ABenergie sostiene anche i numerosi progetti ambientali che l’azienda sta portando avanti in Italia e nel resto del mondo, per promuovere la cultura della sostenibilità, perchè i nostri gesti quotidiani possono contribuire a tutelare l’ambiente e accrescere lo sviluppo sostenibile. I progetti ambientali di ABenergie sono realizzati in collaborazione con ReteClima, l’ente no-profit che dal 2011 promuove azioni di sostenibilità ambientale in favore delle aziende.

Il cliente è sempre al centro dell’attenzione: con la sottoscrizione della fornitura viene attribuito a un referente interno a lui dedicato in modo tale da permettergli di avere sempre un contatto diretto con il mondo ABenergie. Un’offerta ricca di tante soluzioni, adatte alle varie esigenze e in grado di garantire un risparmio in bolletta, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.