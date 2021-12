Luce e gas: come risparmiare sulle utenze domestiche grazie alle offerte dual

I costi delle bollette di energia elettrica e gas possono incidere in modo considerevole sul bilancio familiare. Per questo motivo è importante cercare di risparmiare sulle utenze domestiche, valutando con attenzione le migliori offerte presenti nel mercato libero dell’energia.

In questo contesto, un’opzione interessante è quella costituita dalle offerte dual, che consentono di attivare la fornitura di luce e gas con la stessa compagnia. Si tratta di una possibilità non prevista dal servizio di maggior tutela, che può arrivare a portare diversi vantaggi laddove si faccia una scelta in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Per prendere una decisione consapevole, quindi, è necessario conoscere l’entità dei propri consumi, un’informazione che può essere facilmente ricavata dalla lettura delle ultime bollette dell’energia elettrica e del gas.

In questo modo, sarà possibile valutare al meglio le diverse offerte dual presenti sul mercato libero, naturalmente tenendo conto di tutti quei fattori che si rivelano determinanti in fase di scelta.

Offerte dual luce e gas: prezzo bloccato o prezzo indicizzato?

Innanzitutto, è importante ricordare che sul mercato libero è possibile trovare tariffe dual a prezzo bloccato e a prezzo indicizzato: in entrambi i casi, il prezzo fa riferimento al costo della materia energia.

Più nel dettaglio, nel caso delle tariffe a prezzo bloccato questo costo viene stabilito direttamente dai fornitori, sulla base della spesa corrisposta per acquistare l’energia sul mercato all’ingrosso. Nelle tariffe a prezzo indicizzato, invece, il costo della materia energia cambia in base ai trend del mercato all’ingrosso. In questo caso, i fornitori determinano autonomamente la frequenza con cui aggiornare i prezzi, facendo riferimento al PUN (prezzo unitario nazionale), stabilito da Arera, l’Autorità di regolazione che vigila sul mercato dell’energia.

Le offerte a prezzo bloccato, quindi, sono perfette per chi predilige la cautela, in quanto permettono di sottoscrivere un servizio che fornisce luce e gas con un costo invariato della materia energia. Si tratta di una soluzione che permette di adottare un approccio che valorizza la stabilità, con la possibilità di pianificare al meglio la spesa per l’energia in casa.

Al contrario, le offerte dual a prezzo indicizzato sono più indicate per chi preferisce la flessibilità, dato che il costo variabile della materia energia permette di sfruttare al massimo i trend del mercato all’ingrosso per provare a beneficiare di un risparmio maggiore in bolletta nei momenti di flessione.

Come trovare le migliori tariffe dual a prezzo bloccato e indicizzato sul mercato libero

Tra le opzioni da considerare per sottoscrivere una fornitura dual ci sono le offerte luce e gas di Sorgenia, digital energy company italiana specializzata nella promozione di soluzioni energetiche green. In particolare, attualmente con Sorgenia è possibile optare per Next Energy 12, con prezzo bloccato per 12 mesi oppure per Next Energy Sunlight con prezzo indicizzato aggiornato mensilmente.

Con entrambe le offerte si ha la possibilità di beneficiare di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, così come di disporre dell’app MySorgenia, con cui sfruttare numerose funzionalità: dal controllo delle voci di spesa delle bollette direttamente da mobile, al calcolo del proprio carbon footprint, passando per l’iscrizione al programma fedeltà Greeners.

Più nel dettaglio, con Greeners è possibile entrare a far parte di una vera e propria community in cui l’obiettivo è superare piccole missioni con cui accumulare green coins. Le sfide per ottenere questi punti sono semplici e mirano a incrementare le conoscenze degli utenti nei confronti della sostenibilità ambientale: si va dalla visione di video informativi alla compilazione di brevi questionari sulle proprie abitudini di consumo. I punti accumulati periodicamente possono essere usati per sbloccare diversi premi eco-friendly oppure per sostenere campagne solidali o a favore dell’ambiente.

Quali sono i vantaggi delle forniture dual luce e gas?

Comprare energia elettrica e gas dallo stesso fornitore assicura diversi benefici, motivo per il quale molte compagnie propongono oggi questa soluzione all’interno del mercato libero.

Prima di tutto le offerte dual permettono spesso di risparmiare, poiché le aziende tendono ad offrire tariffe più competitive per chi sottoscrive entrambe le utenze, applicando sconti o mettendo a disposizione servizi aggiuntivi che rendono questa opzione economicamente più conveniente in molte circostanze.

In secondo luogo, rapportarsi con un’unica compagnia semplifica la gestione delle forniture, soprattutto nel caso in cui sia possibile svolgere ogni operazione in modo smart. Sorgenia, per esempio, consente di effettuare direttamente online l’attivazione delle offerte, il pagamento delle utenze e l’analisi delle voci che compongono le bollette.

Naturalmente, sottoscrivendo una tariffa dual anche procedimenti come il subentro, la voltura e la richiesta di modifiche contrattuali o tecniche della fornitura possono essere gestite con maggiore semplicità, dovendo fare riferimento a una sola compagnia.

Infine, è bene ricordare che sul mercato libero i fornitori possono prevedere per i sottoscrittori di offerte dual anche degli interessanti sconti fedeltà per quanto riguarda il servizio commerciale, destinati ad aumentare nel tempo e con cui andare quindi a beneficiare di un ulteriore vantaggio economico legato al periodo di permanenza all’interno di una determinata compagnia.