Cosa fai dentro casa per risparmiare energia?

Quante volte ci capita di lasciare il caricabatterie del cellulare attaccato alla presa della corrente, di uscire da una stanza senza spegnere la luce o di lasciare il computer sempre acceso, anche di notte?

La pigrizia, la consuetudine ad andare sempre di corsa ci portano a non riflettere sulle azioni quotidiane e ci inducono quindi a sprecare più energia di quello che crediamo, provocando così danni all’ambiente che ci circonda e anche alle nostre finanze.

Eppure per ridurre i consumi è necessario tenere a mente e seguire alcune regole di buon senso, tra cui:

Accendi solo l’apparecchio che ti serve e spegni gli apparecchi staccandoli dalla presa elettrica. Anche se ti fanno compagnia, quando studi o leggi non serve avere computer, stereo e televisore acceso. Riduci il tempo impiegato per fare la doccia. Con una doccia breve risparmierai l’energia che serve per riscaldare l’acqua, oltre naturalmente all’acqua. Ricorda che ogni minuto in più che passi sotto la doccia consumi circa 10 litri di acqua. Non lasciare la porta del frigorifero aperta nell’attesa di decidere cosa prendere da mangiare o bere. Bastano 8 secondi per disperdere tutta l’aria fredda dell’interno.

Noi di greenMe, in collaborazione con ABenergie siamo scesi in piazza, tra la gente e abbiamo voluto chiedere direttamente a voi che cosa fate per risparmiare energia in casa.

