Vituzzo, il primo gatto ‘bionico’ con due protesi al posto delle zampe posteriori

Vito è il primo gatto in Italia ad essere stato sottoposto ad un trattamento sperimentale che gli permette di camminare grazie a due protesi che sostituiscono le zampe posteriori. Soprannominato Vituzzo, il gatto bionico è diventato una star dei social.

Nella sfortuna, questo gatto è stato estremamente fortunato. Vito infatti è abituato a stare all’aperto, anche se ha un’amorevole famiglia che se ne prende cura, quella composta da Silvia Gottardi, ex cestista, e dalla moglie Linda.

Un giorno improvvisamente l’animale non torna a casa ma viene ritrovato dopo una ricerca durata quasi due giorni. Purtroppo però Vito ha subito un incidente e ha le zampe posteriori schiacciate.

Il veterinario ha deciso di sottoporre il gatto ad un intervento sperimentale, il primo nel suo genere eseguito in Italia, in cui ha inserito due protesi in modo che Vito potesse continuare ad essere autonomo. Inizialmente temporanee, per vedere le reazioni del gatto alla novità, ora sono diventate in realtà permanenti.

Al momento, per evitare un secondo intervento, dato che Vito cammina bene e le protesi reggono, queste non verranno sostituite con quelle definitive in titanio. Il gatto, fortunatamente, riesce a fare proprio tutto da solo, compreso salire le scale.

Vito assomiglia alla versione felina dell’atleta Pistorius e, grazie alla sua particolarità, è diventato una star dei social. Il gatto bionico ha infatti una sua pagina Facebook, Vituzzo superstar e un profilo su Instagram.

La sua presentazione dice già tutto:

“Mi chiamo Vito. Arrivo da San Vito lo Capo (TP) ma vivo a Milano. Sono un gatto impavido e temerario, sono il ras del quartiere. Ho perso le zampe posteriori, ma non la voglia di vivere!”

Ad immortalarlo in tutta la sua bellezza e diversità nelle sue “foto ufficiali” è stata Claudia Rocchini, fotografa naturalistica specializzata in ritratti di felini.



Leggi anche: