Vigili del fuoco salvano un cane rimasto intrappolato tra due muri per giorni

Era passata quasi una settimana da quando Gertie, una cagnolina che vive in Ohio, era sparita apparentemente nel nulla. Dopo cinque giorni di ricerche, finalmente è stata ritrovata viva in un posto impensabile: tra i muri di un’abitazione, dove ha rischiato seriamente di morire per asfissia. A lanciare l’allarme il proprietario della casa, che aveva sentito il piagnucolio di un cane provenire da una parete. Non riuscendo a capire dove si trovasse esattamente l’animale e non sapendo come estrarlo da lì, l’uomo ha subito allertato i Vigili del Fuoco di Cincinnati.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno capito che era davvero difficile riuscire a raggiungere il cane. Così hanno deciso si abbattere il muro usando una grossa mazza, facendo però attenzione a non ferire Gertie. L’emozionante operazione di salvataggio, che è stata filmata e pubblicata sulla pagina Facebook del Cincinnati Fire Department, ha richiesto una decina di minuti.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, per la povera Gertie l’incubo è finito e dopo essere stata estratta dalla parete la cagnolina è potuta finalmente ritornare tra le braccia dei suoi adorati proprietari.

“Questa operazione di soccorso si è conclusa con una felice riunione e un lavoro ben fatto da Truck 20” commentano i pompieri.

Secondo i pompieri che hanno salvato la cagnolina, è molto probabile che sia caduta in una fessura e poi sia rimasta intrappolata tra le due pareti. Ma ciò che importa davvero è che adesso sia salva e stia bene, anche se per la povera Gertie non sarà semplice superare un trauma del genere.

Fonte: Cincinnati Fire Department

