Ci sono voluti 5 vigili del fuoco per salvare questo cane intrappolato in una sedia

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare un cucciolo di cane rimasto incastrato in una sedia a Lancaster Township, Pennsylvania, USA.

Il piccolo stava giocando nel giardino della sua abitazione, quando ha infilato la testa in una sedia da giardino rovesciata. La sua famiglia ha cercato di liberarlo, ma l’impresa si è rivelata più difficile del previsto. Sono stati chiamati i pompieri che, dopo alcuni minuti di tensione, sono riusciti a salvare il cucciolo.

Glenn Usdin, capo dei vigili del fuoco di Lancaster Township, ha dichiarato a South West News Service:

Spesso corriamo in aiuto di animali in pericolo, da piccoli anatroccoli bloccati nelle fognature, o animali domestici rinchiusi in auto e persino gatti bloccati sugli alberi. Finché non ci sono altre chiamate di servizio, assistiamo sempre gli animali in difficoltà, siano selvatici o domestici. Quando il centralinista ci ha fornito le informazioni, abbiamo capito immediatamente che dovevamo correre sul posto. Trattiamo gli animali domestici dei nostri residenti con la stessa attenzione degli umani e ci siamo precipitati per aiutarlo.