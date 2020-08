Kim Jong-un vieta i cani come animali domestici e ordina la confisca in Corea del Nord

Cani in casa, in Corea del Nord saranno vietati. Kim Jong-un ha appena introdotto uno dei suoi discutibili divieti che questa volta colpisce gli animali domestici per eccellenza, i cani.

Acclamata per proteggere il paese dalla “decadenza” capitalista, la mossa sembra mirata a placare il crescente malcontento dell’opinione pubblica in mezzo alla terribile situazione economica in cui versa il paese. Una sorta di “lusso” a cui deve essere posto un freno.

Anche se la notizia del divieto sta circolando in questi giorni, in realtà Kim Jong-un avrebbe introdotto il divieto di possesso di animali domestici a luglio, definendolo come “una tendenza ‘contaminata’ dall’ideologia borghese”. Il provvedimento è stato attuato lo scorso luglio e, secondo fonti confermate dall’edizione inglese del quotidiano sudcoreano Chosun, risponde alla tendenza dei cittadini di alto rango di possedere cani come animali domestici, cosa che le classi inferiori non vedrebbero troppo bene.

“La gente comune alleva maiali e bestiame sui loro portici, ma funzionari di alto rango e i ricchi cani da compagnia hanno alimentato un certo risentimento” ha rivelato la fonte.

Secondo Chosun, le autorità stanno identificando le famiglie in cui vivono cani da compagnia e le stanno costringendo a rinunciarvi o peggio confiscano i cani con la forza, abbattendoli. In altri casi, i cani vengono rinchiusi negli zoo statali o venduti ai ristoranti in cui si consuma la loro carne.

I proprietari di animali stanno “maledicendo Kim Jong-un alle sue spalle”, ma c’è poco che possano fare. I diritti degli animali sono sempre più bassi nell’agenda del regimei. La proprietà degli animali domestici è stata a lungo considerata parte della decadenza occidentale.

Una notizia che ci fa rabbrividire.

Fonti di riferimento: Chosun

