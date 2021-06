Questo golden retriever ha salvato la vita a un cerbiatto che stava annegando. Ora sono migliori amici

Una storia commovente quella che arriva dalla Virginia, dove un cane ha salvato un cerbiatto finito in un lago

Non riusciva a trovare il suo cane. Ha temuto di averlo perso per sempre dopo averlo cercato in lungo e in largo ma a un certo punto, mentre osservava il lago, lo ha visto. Il suo golden retriever stava aiutando un piccolo cerbiatto, in evidente difficoltà.

Una storia commovente quella che arriva dalla Virginia, dove un uomo, Ralph Dorn, per ore ha cercato il suo Harley. Del cane non c’era traccia. Poi ha pensato di spingersi fino al lago. Affacciandosi sullo specchio d’acqua, l’uomo ha notato il suo amico peloso che cercava di portare un animale verso la riva: era un cerbiatto molto piccolo, che aveva pochi giorni di vita.

Harley non si è dato per vinto e ha spinto il piccolo fino a quando non è riuscito a portarlo in salvo fino a riva. Mentre il cerbiatto si appoggiava sull’erba, il cane ha iniziato a prendersi cura di lui, leccandolo e cercando a suo modo di scaldarlo. Ha raccontato Dorn:

Non ho trovato Harley questa sera finché non mi sono affacciato al lago. Si trovava vicino al centro del lago, con un piccolo cerbiatto di ritorno alla riva. Non sono sicuro di come il cerbiatto sia finito là fuori, ma Harley ovviamente non si è chiesto il perché, è semplicemente entrato in azione.

Salvarlo dalle acque però non è bastato ad Harley. Il giorno dopo, il cane ha iniziato ad agitarsi e a correre da una finestra all’altra dell’abitazione.

Questa mattina Harley si è agitato correndo da una finestra all’altra. Ho aperto la porta d’ingresso e abbiamo visto il cerbiatto che si lamentava. Harley ha trovato il piccolo, che ha subito smesso di lamentarsi. I due si sono sfiorati i nasi, si sono annusati e Harley è tornato tranquillamente a casa con me,

racconta ancora Dorn, secondo cui il suo cane non voleva lasciare il cerbiatto. Ma il buonsenso dell’uomo ha fatto il resto. Harley e l’uomo sono tornati a casa. Poco dopo, mamma cerva è tornata a prendere il suo piccolo.

Ecco il video in cui Harley porta fino a riva il cerbiatto:

