AAA cercasi veterinari solidali per chi non riesce a curare il proprio amico a quattro zampe

AAA cercasi veterinari solidali per offrire servizi agli amici a quattro zampe, che vivono con persone che si trovano in difficoltà economica. Una bella iniziativa per prevenire gli abbandoni e dare una mano a chi, soprattutto in questo periodo, fa i salti mortali per arrivare a fine mese.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del comune di Ventimiglia e si rivolge agli studi veterinari. Il progetto si chiama, infatti, “Veterinari solidali” ed è mirato anche a contrastare il randagismo, oltre che come dicevamo, a sensibilizzare i cittadini che si trovano in difficoltà economica, a non rinunciare alla cura dei propri animali. Beneficiari saranno tutti i residenti nel Comune di Ventimiglia in possesso di un ISEE inferiore o uguale ad €. 9.360,00, mentre il progetto si rivolge a medici veterinari con sede legale nel distretto sociosanitario ventimigliese che offriranno ai proprietari tariffe agevolate a carattere sociale per le cure che ritengono più utili.

Le agevolazioni offerte dai Medici Veterinari possono essere di diversa natura ed a totale discrezione del veterinario stesso e dovranno essere mantenute per il triennio di adesione al progetto.Per concedere gli sconti e/o agevolazioni concordate, lo studio veterinario aderente all’iniziativa dovrà chiedere al proprietario dell’animale una certificazione rilasciata dal Comune di Ventimiglia attestante il diritto alla prestazione.

“Le agevolazioni sono personali ovvero utilizzabili esclusivamente dal proprietario dell’animale, non sono trasferibili, né utilizzabili da terzi. Tutti gli studi veterinari che aderiranno all’iniziativa saranno inseriti in un elenco e potranno rendere pubblica l’adesione mediante esposizione nello studio veterinario del relativo materiale pubblicitario”, si legge nell’avviso.

COME PARTECIPARE

Al fine di rendere possibile l’avvio del Progetto si chiede ai Veterinari interessati di presentare manifestazione di interesse entro e non oltre il 15/07/2020.

Le domande, complete di allegato, potranno essere

1. consegnate in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO

PER L’ADESIONE AL PROGETTO “VETERINARI SOLIDALI” all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia

Piazza della Libertà n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

oppure

2. spedite in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER

L’ADESIONE AL PROGETTO “VETERINARI SOLIDALI” al seguente indirizzo: Comune di Ventimiglia – P.zza

della Libertà 3 – 18039 Ventimiglia (IM)

oppure

3. trasmesse tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

Fonte: Comune di Ventimiglia

