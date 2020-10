Cani e gatti non sono oggetti, il video per dire basta alla vendita di animali nei negozi (che tutti dovrebbero vedere)

Gli animali non sono oggetti. Eppure ogni anno, purtroppo, lo stesso scenario si ripete e cresce il numero degli abbandoni di animali, mentre canili e gattili si riempiono di nuovi reclusi.

La colpa principale è di coloro che adottano, o peggio comprano, un animale domestico senza rendersi bene conto dell’impegno che ne deriva. Un cane per accontentare i propri figli a Natale, ma che abbandonano prima delle vacanze estive sul ciglio della strada. Un gattino “batuffoloso” che diventa un problema quando inizia a graffiare i divani…

E poi ci sono i negozi di animali, troppo spesso complici di un mercato che non è così onesto come siamo portati a credere .

“La vendita di animali online e nei negozi di animali è la porta aperta a tutti gli abusi, e questa modalità di acquisto nega il principio fondamentale di un atto responsabile”. A dirlo è la l’associazione animalista francese SPA – Société Protectrice des Animaux, che ha lanciato un video molto toccante su questa tematica, diventato in poco tempo virale.

L’obiettivo è mettere in guardia avvisare le persone che vogliono accogliere in casa un nuovo animale domestico:

“Molti di loro, considerati merce comune, provengono da allevamenti illegali e subiscono privazioni e maltrattamenti che minacciano la loro salute e il loro sviluppo ”.

Purtroppo è molto difficile sapere quanti animali maltrattati provenienti dai Paesi dell’Est Europa vengono “commercializzati” ogni anno in tutta Europa. Quindi, l’unica soluzione è non comprare animali per non alimentare questo commercio occulto, ma adottarli.

#StopAnimalObjet #StopAnimalObjet⚠️ Animal = vulgaire objet, achat déresponsabilisé, reproduction intensive, condition insalubre, maltraitance, transport sordide, abandon… 😡225 000 animaux recueillis à la SPA depuis 2015, une des conséquences de ce marché de la souffrance animale 😡Interdisons la vente en animalerie et les petites annonces en ligne non professionnelles ! 💪 Stoppons le problème à la racine !👉 Signez l’appel de la SPA 👉 https://stopanimalobjet.la-spa.fr/ Pubblicato da La SPA – Société Protectrice des Animaux su Mercoledì 7 ottobre 2020

Anche per questo, in alcuni Paesi la vendita di animali è stata vietata. Quando anche in Italia?

Fonte La Spa

