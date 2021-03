Vandali prendono di mira il cimitero degli animali di Alessandria distruggendo le piccole lapidi

Hanno distrutto le lapidi, rotto i vasi, imbrattato muri con spray e vernici e rubato i fiori lasciati sulle piccole tombe. È quanto accaduto al cimitero degli animali ad Alessandria gestito da “I ragazzi di Danilo Rivera”.

Un gruppo di vandali, di cui ancora non si conosce l’identità, sembra aver preso di mira questo luogo dove riposano gli amici a quattro a zampe di tante persone. Difficile comprendere cosa possa spingere ad accanirsi contro un cimitero per animali, eppure da tempo i volontari si trovano alle prese con furti e atti vandalici di ogni tipo.

“Non è facile trovare le parole per scrivere questo post: è da un mese che il cimiterino degli animali è in balia dei vandali ovviamente senza nome. Hanno iniziato rubando la lapide in memoria del nostro amato Danilo per continuare il loro percorso di vandalismo distruggendo tombe senza nessun motivo”, si legge in un post sul gruppo Facebook dei ragazzi di Danilo Rivera.