Allontanati i due pastori tedeschi di Biden dalla Casa Bianca: perché Major ha morso un addetto alla sicurezza?

Major e Champ, i due pastori tedeschi del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sono stati allontanati dalla Casa Bianca. A spingere Biden a prendere questa decisione sarebbe stato un comportamento aggressivo mostrato da Major, il cane adottato da un rifugio dalla coppia presidenziale nel 2018, che ha morso un addetto alla sicurezza della residenza presidenziale.

Da qui la scelta di rimandare i due pastori tedeschi nel Delaware, dove ha sede l’abitazione privata della famiglia Biden. Sia Major che Champ si sono sono trasferiti alla Casa Bianca, poco dopo l’insediamento di Joe Biden, e sono stati accolti con grande entusiasmo dagli americani.

“Sono diventata ossessionata dall’idea di sistemare i nostri cani perché abbiamo un vecchio cane e uno molto giovane” – aveva dichiarato la first lady Jill Biden lo scorso nel corso della trasmissione “The Kelly Clarkson Show”. – “Devono prendere l’ascensore, non ci sono abituati, e devono uscire sul South Lawn con molte persone che li guardano.” Biden ha anche spiegato che l’unico posto in cui i cani non sono ammessi sono i mobili, anche se ha ammesso di aver beccato Major, che ha 3 anni, sul divano.