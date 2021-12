Cani e gatti in ufficio: questo imprenditore ospita nella sua azienda decine di randagi salvati dalla strada

L’amore per gli animali può prendere le pieghe più insolite. Safak Uzsoy, che vive nella provincia occidentale di Izmir, in Turchia, ospita nella sua azienda decine di amici a 4 zampe salvati dalla strada.

Entrando nella fabbrica chimica di Uz nel quartiere Bornova di Izmir, si viene accolti da cani e gatti festosi, che vengono a salutare chi arriva. L’imprenditore Safak Uzsoy, infatti, ospita nel suo ufficio 16 cani randagi e 10 gatti, scegliendo sopratutto quegli animali presi dalla strada, che necessitano di cure e attenzioni particolari.

Qui i cani e i gatti si muovono liberamente tra le stanze e ci sono divani a loro completa disposizione. Il personale della fabbrica non è affatto sorpreso, perché lavora con questi animali ex-randagi da anni. Inoltre, ogni mattina, prima di iniziare a lavorare, l’imprenditore porta i suoi cani a fare una passeggiata di circa un’ora e mezzo nella natura.

In 25 anni Safak ha adottato più di 100 randagi:

Sono cresciuto in una famiglia amante degli animali. C’era un gatto in casa quando sono nato. A cinque anni anni, avevamo almeno tre cani. Tutti questi animali sono come i nostri figli. Anche i nostri colleghi amano gli animali. Quasi tutti hanno un gatto o un cane in casa.