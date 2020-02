La terribile storia (a lieto fine ) di Titano, il mastino sepolto in fondo a un burrone

Titano è stato salvato da una morte atroce: un dolcissimo mastino che il destino (o la cattiveria umana) aveva gettato in un burrone, è stato trovato in tempo, grazie alle segnalazioni di alcune persone e all’intervento dell’Associazione Tara, impegnata nella salvaguardia degli amici a quattro zampe. La sua storia fa piangere, ma il suo salvataggio rincuora.

Non sappiamo cosa sia successo prima, perché il cane sia finito in quel burrone a Jaén, tra i comuni di Santo Tomé e Quesada (Spagna), ma sul suo corpo ci sono da profondi ferite, il che indica una caduta violenta (accidentale o dolosa non è noto).

E sappiamo che ha rischiato di morire tra atroci sofferenze, per il freddo e la fame, ma soprattutto che qualcuno lo ha salvato e portato dove sta ricevendo le cure di cui ha bisogno. Ha tra gli 8 e i 10 anni, età che non aiuta la guarigione immediata, ma la speranza ora è accesa.

Lo hanno trovato due lavoratori stagionali, che però non sapevano come aiutarlo. Stando a quanto riportato dal portale locale 20minutos, Titano era ferito e spaventato, come a chiedersi perché era lì e cosa gli sarebbe accaduto ancora, e si trovava a più di 300 metri dalla strada, in un burrone di circa 15 metri con una pendenza del 70%. Per questo i due hanno preferito chiamare un amico più esperto che a sua volta ha contattato l’Associazione Tara.

TIRADO EN UN BARRANCO, ENTERRADO VIVO!ECHANDO SANGRE PODRIDA POR EL LOMO, CON LOS OJOS DESENCAJADOS DE DOLOR, ES DURO? PUES IMAGINAD LO QUE HA ESTADO SUFRIENDO ESTE POBRE DURANTE DÍAS!!LEYES MAS DURAS YA CONTRA ESTA PUTA PORQUERIA DE PERSONASQUE MONSTRUO HACE ESTO JODER!!! Pubblicato da Asociacion TARA su Martedì 4 febbraio 2020

Titano aveva una ferita alla spina dorsale che sanguinava ancora, e per spostarlo, a causa del suo peso e della difficoltà del terreno, sono passati 30 minuti per fare duecento metri, ma una volta montato sulla sua auto è stato portato immediatamente dal veterinario.

Il cane non aveva chip e nessuno aveva mai visto un esemplare con quelle caratteristiche nella zona, quindi non si sa chi possa essere il proprietario. Non riesce ancora a camminare, ma inizia ad avere sostenibilità nelle gambe, il che fa ben sperare in una buona ripresa.

TITAN DESEA VIVIR, ES UN CAMPEÓN! ACTUALIZACION SOBRE TITAN!Buenas tardes os contamos de Titán.En primer lugar os damos las gracias por la preocupación, ánimo y apoyo tan bonito que le estais dando a este pobre ángel.Como sabeis ayer quedó ingresado con pronostico reservado.Hoy por fin os podemos decir, que el ya esta mas tranquilo, se deja acariciar y es consciente de que ha recibido ayuda, que ha sido rescatado.Las vetes no dicen que la herida del costado en principio no reviste gravedad, ahora lo que preocupa, es que tiene poca sensibilidad en las patas traseras, además de la gran infeccion, el resfriado y la desnutrición severa que tiene.Su estado general está regular, y ademas tiene sobre 8-10 años, lo que dificulta todo un poco mas.Hoy mas calmadas, os decimos que aun no sabemos a ciencia cierta que ocurrió para que este pobre animal acabara en esta situación, lo que si os podemos decir, es que Titán nos necesita.Estamos convencidas, que si Titan gozara de otro estado de salud completamente diferente, os daria las gracias a todxs los que le estais apoyando, y lo haria, como ellos mejor saben hacer, a lametones ❤️🙏Ayer su vida estaba en un abismo, solo, enterrado,helado, hambriento…Damos las gracias a las personas que lo encontraron y nos dieron aviso. Esta noche si tenemos mas detalles oa seguimos contando mas cositas.Os dejamos con un video que nos han hecho desde la clinica, en el podeis ver la nobleza y bondad de un ser que ayer pensaba que sería su último dia de vida…Necesitamos mucha ayuda por favor ❤️🙏ES20 3067 0072 9230 1629 3916 CAJA RURAL DE JAÉNPaypal asc.tara@gmail.comVamos Titán, lucha campeón! Pubblicato da Asociacion TARA su Mercoledì 5 febbraio 2020

“Oggi possiamo finalmente dire che [Titano] è più calmo, si lascia accarezzare ed è consapevole di aver ricevuto aiuto, di essere stato salvato – scrive l’Associazione sulla sua pagina Facebook – […] Ieri la sua vita era in un abisso, solo, sepolto, congelato, affamato… Ringraziamo le persone che l’hanno trovato e che ci hanno avvisato”.

Per chi volesse aiutare, l’Associazione raccoglie dei fondi (i dettagli sulla pagina Fb).

Coraggio Titano, ce la farai!

Cover: ©AsociacionTARA/Facebook

Fonti: 20minutos / Asociacion Tara/Facebook