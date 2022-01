Sta per aprire in Italia il primo ospedale pubblico e gratuito per cani e gatti

I cittadini italiani che vivono a casa con cani e gatti lo chiedevano da tempo: un ospedale veterinario pubblico e gratuito. E tra non molto finalmente sarà realtà a Roma. Entro la fine dell’anno saranno, infatti, avviati i lavori per la realizzazione di una struttura sanitaria per animali domestici. A confermare il progetto, rivoluzionario per il nostro Paese è l’assessora all’Ambiente della giunta capitolina Sabrina Alfonsi, che attraverso un post su Facebook si è detta soddisfatta per la recente approvazione del bilancio di previsione del 2022.

“Investiamo 150mila per la riqualificazione del canile della Muratella e per la realizzazione dell’ospedale veterinario di Roma” ha annunciato Alfonsi, aggiungendo che saranno aumentati di due milioni i fondi destinati alla tutela dei diritti degli animali, di cui 1,8 riservato alla gestione di canili e gattili.

Sono soddisfatta per il grande lavoro fatto con l'approvazione del bilancio di previsione, un lavoro di squadra tra… Posted by Sabrina Alfonsi on Wednesday, January 26, 2022

Naturalmente, ancora l’iter burocratico è in fase iniziale ma, dopo il bando di gara, a Roma potrebbero iniziare lavori per la costruzione dell’ospedale in cui cani e gatti potranno ricevere trattamenti veterinari gratuiti. Nel progetto sarà coinvolta l’Asl Roma 3, ma anche alcune associazioni che si occupano di tutela degli animali.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo anche il Consigliere Regionale Simone Lupi.

“Le cure e l’assistenza pubblica dei nostri animali di affezione non sembra essere più un miraggio” ha commentato in un post su Facebook.

#PetFriendly #amicoa4zampe #amicopeloso …le cure e l'assistenza pubblica dei nostri animali di affezione non sembra essere più un miraggio! Posted by Simone Lupi on Tuesday, January 25, 2022

Al momento non si sa molto altro sul progetto (abbiamo anche provato a metterci in contatto anche con l’assessora Alfonsi, ma senza ottenere risposta) e sulle tempistiche precise di realizzazione. Ma è probabile che già dal prossimo anno l’ospedale veterinario sia attivo e pronto ad accogliere cani e gatti che hanno bisogno di cure e assistenza.

Un servizio utilissimo e prezioso per migliaia di cittadini, costretti a sborsare spesso cifre non indifferenti dai veterinari e nelle cliniche private.

Fonte: Sabrina Alfonsi (Facebook)

