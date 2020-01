Spotify lancia la pet-playlist per cani e gatti che rimangono soli in casa

Spotify lancia una proposta decisamente originale: le playlist per cani, gatti e altri piccoli animali. Musica e voci in grado di rilassare e fare compagnia ai nostri amici che rimangono spesso a casa da soli.

L’idea è venuta al colosso svedese di audio-streaming dopo aver scoperto che quasi il 74% dei proprietari di animali domestici nel Regno Unito suona o fa ascoltare musica ai propri animali. E un quarto ha addirittura affermato di aver persino visto il proprio animale ballare a suon di musica.

Perché allora non creare delle playlist per i nostri amici a 4 zampe? Del resto una delle più apprezzate caratteristiche di Spotify è proprio la capacità di creare playlist che accontentano anche i gusti più ricercati. Ma mai nessuno prima d’ora aveva pensato di estendere questa possibilità anche agli animali.

Il generatore di playlist per animali domestici (spotify.com/pets), che ha debuttato solo ieri, consente di selezionare il tipo di animale tra gatto, cane e persino iguana, uccello o criceto. Una volta scelto l’animale, bisogna rispondere ad alcune domande, ad esempio se il gatto è più energico o rilassato, più timido o amichevole, ecc.

E’ possibile anche aggiungere una foto del peloso in questione e il nome per rendere ufficiale la playlist. Dopo aver inserito tutte queste informazioni, Spotify definisce l’elenco dei brani consigliati per quell’animale, calcolati in base ai gusti personali in musica del proprietario e alle risposte che sono state fornite sul carattere di chi effettivamente poi dovrà ascoltarli.

Ma cosa viene proposto sostanzialmente a cani, gatti e altri animali? Le Pet Playlist sono composte da circa 30 brani di musica rilassante, storie e messaggi di rassicurazione recitati da attori e utili ad alleviare lo stress degli animali da compagnia quando sono da soli.

Un cane più vivace avrà bisogno di musica ritmata mentre un gatto timido è preferibile che ascolti brani melodici, tanto per fare degli esempi.

Spotify ha affermato di aver collaborato con esperti di animali domestici per creare l’algoritmo che genera la playlist.

Gli animali apprezzeranno? Vi piace questa proposta?

