Snack e biscotti per cani fai-da-te: le 5 ricette più golose e facili da preparare

Come preparare e autoprodurre biscotti e snack golosi per cani: le 5 ricette più buone e facili da preparare con pochi ingredienti

Che sia per le festività o per il quotidiano, anche per i nostri amici animali ci sono ricette semplici da eseguire che consentono di preparare loro premietti appetitosi, sani ed equilibrati con ingredienti facili da reperire e chiaramente concessi nella dieta casalinga del tuo piccolo. (Leggi anche: Biscotti cane fai da te: 10 ricette)

Se stai pensando di prendere al tuo cane o al tuo gatto degli snack particolari, perché non prepararli in casa? Ecco delle ricette facili per conquistarlo ancora di più.

Biscotti al formaggio

Ingredienti:

150 g di farina

75 g di formaggio grattugiato

1 uovo

50 ml di acqua

Questi deliziosi snack si preparano con solo 4 ingredienti che vi basterà mescolare fino a formare un panetto a cui potete dare loro la forma che preferite. In commercio ci sono tanti stampini particolari, come quelli a forma di osso, ma vanno bene anche dei tappi o dei bicchierini per avere dei classici biscotti concentrici che vanno infornati per 15 minuti a 190° in forno preriscaldato.

Da questa dose si ottengono circa 40 biscotti che si possono conservare per settimane in un contenitore ermetico o addirittura congelare.

Biscotti al burro d’arachidi e zucca

Ingredienti:

220 g di zucca cotta e frullata

80 g di burro d’arachidi

2 uova

250 g di farina integrale o più se necessario

mezzo cucchiaino di cannella (opzionale)

Realizzare questi biscotti burro di arachidi e zucca è semplicissimo: una volta mescolati gli ingredienti e ottenuto la frolla potete ritagliare la forma desiderata e i biscotti vanno infornati per un tempo variabile tra i 20 ed i 40 minuti a 180° in forno preriscaldato, girandoli a metà cottura. Tutto dipende da quanto croccante volete che i vostri biscotti siano. Tutti i cani amano il burro d’arachidi e questo alimento è consigliato anche da moltissimi specialisti e veterinari, ma attenzione ai suoi ingredienti. Controllate che nel vostro burro d’arachidi non ci sia lo xilitolo, altamente tossico per i cani. Da utilizzare possibilmente i prodotti con 100% arachidi, meglio ancora se autoprodotto.

Con questa dose si possono ottenere circa 50 biscottini che è preferibile consumare entro un mese o congelare per un massimo di 6 mesi in freezer.

Snack fiocchi d’avena, mela e zucca

Una variante che è risultata particolarmente gradita dai pelosi di Instagram è quella proposta da questa pagina dedicata ai Fox Terriers in cui si consiglia di amalgamare insieme e cuocere quanto segue.

Ingredienti:

50 g di burro d’arachidi

100 g di mela frullata

100 g di zucca cotta e frullata

fiocchi d’avena

Se preferite, potete aggiungere ai vostri biscotti oltre alla cannella ( consigliata per gli animali a differenza della noce moscata, per loro tossica, anche dei semi di chia.

Biscotti al burro d’arachidi e banana

420 g di fiocchi d’avena

1 banana

80 g burro d’arachidi

1 uovo

farina se necessaria

Anche qui attenzione il burro d’arachidi che utilizzate. La banana può essere sia frullata che resa a poltiglia con la forchetta o ancora a pezzetti. Mescolate gli ingredienti, utilizzate gli stampi che più vi piacciono ed infornate questi biscottini per 15-20 minuti a 180° in forno preriscaldato, girandoli a metà cottura.

Biscotti allo yogurt, burro d’arachidi, mela e zucca

Ingredienti:

60 g di yogurt intero o di più se necessario

60 g di burro d’arachidi

120 g di mela grattugiata

120 g di zucca cotta e frullata

farina d’avena o fiocchi d’avena quanto basta

strisce di pancetta

Prima di dedicarvi all’impasto, cuocete in forno delle strisce di pancetta fin quando non risultano croccanti e mettetele da parte a riposare e poi sbriciolatele. Mescolate gli ingredienti, dopo aver controllato il burro d’arachidi, aggiungendo la pancetta croccante, la farina d’avena o i fiocchi fin quando il composto non sarà pronto da lavorare. Formate delle palline ed infornatele per un massimo di 5-10 minuti a 180° in forno preriscaldato.

Una volta tirati fuori dal forno, potete decorare questi biscotti con dei fiocchi d’avena o se preferite e se vi è avanzata, con della pancetta croccante precedentemente cotta. Saranno un successone!

Con questi ingredienti si ottengono circa 15 palline.

Fare queste ricette ti consentirà non solo di risparmiare soldi, ma di offrire al tuo amico peloso uno spuntino più sano che mai. Basta un poco di tempo per avere sempre a disposizione dei biscottini semplici, ma assai gustosi.

