Scopre che il fidanzato ha abbandonato il cane e si vendica nel migliore dei modi

Dopo aver abbandonato il cane della fidanzata, un ragazzo spagnolo è stato ripagato con la stessa moneta e lasciato da solo in un’area desolata. E in pochi giorni il video della vendetta della ragazza è diventato virale

Scoprire che il proprio cane è scomparso nel nulla è terrificante, ma venire a sapere che ad abbandonarlo è stato il proprio partner è ancora più sconvolgente. Ed è proprio ciò che è accaduto ad una ragazza spagnola che, scoperta la vicenda, ha deciso di vendicarsi per dare una lezione esemplare al suo fidanzato (ormai ex).

Accompagnato da un suo amico, il giovane aveva abbandonato Navy, il cane della sua ragazza, in un campo per poi raccontarle che l’animale era scappato. La proprietaria di Navy non riusciva a darsi pace e, vendendola in preda alla disperazione, infine l’amico ha vuotato il sacco, confessando che l’animale era stato volutamente abbandonato perché non era di razza. Così, una volta recuperato il suo amato Navy, la ragazza ha pianificato tutto nei minimi dettagli per ripagarlo con la stessa moneta.

Quindi, lo ha bendato, dicendogli che aveva organizzato una sorpresa per lui e lo ha portato con la macchina in una zona desolata, nei pressi di una campagna, consegnandogli dei cartoncini da mostrare al cellulare che avrebbe ripreso tutta la scena. Convinto che si trattasse di una sorpresa romantica, il ragazzo ha eseguito tutti gli ordini della fidanzata, fidandosi ciecamente. Ma sui fogli non vi era alcuna dichiarazione d’amore, ma una sorta di confessione dell’orribile gesto compiuto nei confronti del povero Navy:

“Ho abbandonato il cane della mia fidanzata perché non è di razza. Il mio migliore amico ha confessato tutto e ora dovrò pagare le conseguenze delle mie azioni.”

Se deshace de perro por no ser de raza y finge que se escapó 😮 Se deshace de perro por no ser de raza y finge que se escapó 😮 Posted by Cachito de Cielo on Wednesday, June 9, 2021

La giovane donna ha poi lasciato il fidanzato vicino ad un cancello chiedendogli di contare fino a 15, in attesa del regalo che stava per arrivare, ovvero un cane di razza. E, iniziato il countdown, la ragazza è salita a bordo dell’auto in compagnia dell’amico del fidanzato e del suo adorato cagnolone Navy, lasciandosi l’uomo alle spalle.

“Adesso proverai quello che ha subito Navy”: con queste parole la ragazza ha dato una bella lezione al fidanzato, rimasto in mezzo al nulla e incredulo di quanto gli stava accadendo.

In pochi giorni il filmato è diventato virale, ottenendo milioni di visualizzazioni e tantissimi utenti si sono congratulati con la ragazza per la sua determinazione e la sua fantastica vendetta!

