Scienziati individuano i 7 tratti della personalità dei gatti, che variano in base alla razza (e non solo)

La personalità dei gatti è definita da sette tratti caratteriali, che li rendono ad esempio più aggressivi o più paurosi. A rivelarlo sono i ricercatori dell’Università di Helsinki che hanno portato a termine lo studio più completo relativo al comportamento di questi affascinanti felini

Ciò che pensano davvero i gatti probabilmente rimarrà sempre un mistero per noi umani. Ma, finalmente, gli scienziati hanno scoperto qualcosa di più sui loro comportamenti. Proprio in questi giorni, infatti, è stata pubblicata la ricerca più ampia sulle personalità di questi affascinanti felini. A condurre lo studio i ricercatori dell‘Università di Helsinki che hanno analizzato il comportamento di 4.300 gatti appartenenti a 26 razze diverse. Dall’indagine, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Animals, è emerso che la personalità dei gatti è definita da sette tratti caratteriali, tutti variabili tra le diverse razze.

Talvolta, infatti, i gatti domestici tendono a mostrare comportamenti piuttosto aggressivi verso gli umani e gli altri animali o non fanno i loro bisogni nella lettiera. La scienza può quindi aiutare chi ha un gatto ad avere nuove nozioni sul carattere di questi felini.

Leggi anche: Per non farti odiare dal tuo gatto, devi assolutamente evitare di fare queste 6 cose

Per analizzare il comportamento dei gatti i ricercatori hanno elaborato un questionario ad hoc con 138 domande, che hanno sottoposto ai proprietari di 4.300 mici. I quesiti posti si riferivano agli atteggiamenti mostrati dai gatti nei confronti di altri felini o delle persone, alle attività quotidiane preferite, oltre che – naturalmente – al sesso, alla razza, all’età e al colore del mantello. Una volta ottenuti tutti i questionari compilati, gli studiosi hanno proceduto con l’analisi fattoriale per elaborare i dati e hanno identificato 7 tratti della personalità dei gatti:

“I problemi con la lettiera e l’eccessiva toelettatura non sono tratti della personalità in quanto tali, ma possono indicare qualcosa sulla sensibilità del gatto allo stress” sottolinea la ricercatrice Mikkola.

Oltre alle differenze tra i comportamenti dei singoli esemplari, si possono notare anche chiare differenziazioni tra le varie razze, che sono state messe in luce nello studio.

Il nuovo studio condotto dai ricercatori di Helsinki offre degli spunti interessanti sui gatti e sul loro misterioso universo.

A livello internazionale, il nostro studio è l’indagine più ampia e significativa finora e offre eccellenti opportunità per ulteriori ricerche. – spiega spiega il professor Lohi – L’affidabilità dei precedenti questionari comportamentali felini non è stata misurata in modo così articolato, né sono completi come questo. Stabilire l’affidabilità è fondamentale per rendere utili ulteriori analisi e consentire l’identificazione affidabile di vari fattori di rischio.