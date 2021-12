Salva 7 cani abbandonati in autostrada. Adesso a casa sua regna un caos adorabile

Tutto avrebbe immaginato, tranne ritrovarsi con la casa invasa da cani durante le feste natalizie. Ma per una ragazza californiana è andata proprio così. La sera del 24 dicembre ha ricevuto una segnalazione e ha subito messo in moto la sua berlina per andare a salvare sette cagnoloni che erano stati abbandonati in un’autostrada di montagna, facendo loro il regalo più bello che potessero desiderare.

Purtroppo, al momento del suo arrivo due cani erano stati investiti dalle auto, ma quando ha visto i sopravvissuti non ha esitato e li ha attirati per farli entrare sulla sua auto.

Una volta che uno si è avvicinato per mangiare, gli altri lo hanno seguito ed è stato facile caricarli in macchina– racconta la ragazza sulla piattaforma online Imgur – Prima sono stati portati a casa del mio amico ma non potevano rimanere lì, quindi li abbiamo lasciati a casa mia.

La giovane californiana ha poi raccontato che si tratta di cani della stessa età, infestati dalle zecche.

“Sono stati davvero fortunati, ho rimosso dal loro pelo una miriade di zecche e adesso sono felici dopo chissà quanto tempo” ha aggiunto, pubblicando un filmato in cui si vedono i pelosetti scodinzolare per la casa allegramente.

In realtà, i cani erano stati abbandonati un paio di mesi fa, ma i soccorritori che erano andati per salvarli non erano più riusciti a rintracciarli. Per fortuna, però, qualcuno li ha avvistati nei pressi dell’autostrada ed è intervenuta prontamente la giovane californiana, che in più occasioni ha soccorso animali in pericolo.

I rifugi sono pieni e rischiavano di essere abbattuti – spiega –l mio è stato un soccorso d’emergenza. Prendo solo animali che si trovano in grave pericolo e rischiano di morire.

Vedendo le foto e i video postati su Imgur, diversi utenti hanno voluto sapere di più sulla vicenda. Per fortuna, due dei cani soccorsi sono già stati adottati, mentre gli altri andranno a breve a casa di famiglie pronti ad accoglierli a braccia aperte.

Buona nuova vita, pelosetti!

