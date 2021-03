Il sacerdote celebra la messa con il cane malato in grembo per non lasciarlo solo

Immagina che il tuo animale domestico sia malato e non abbia nessuno che si prenda cura di lui mentre vai a lavorare. Vedendosi in questa situazione, un sacerdote della città messicana di Coahuila de Zaragoza ha celebrato la messa con il suo cagnolino malato in grembo.

La giovane donna che ha condiviso la storia su Twitter ha detto che il sacerdote ha chiesto scusa ai fedeli, tuttavia, il suo atteggiamento ma la sua decisione di portarsi il cagnetto a messa non avrebbe potuto essere diversa.

“Il prete ha chiesto perdono, ma ha detto che il suo cucciolo è molto malato e se lo avesse lasciato solo avrebbe pianto, così lo ha portato a messa con lui”, spiega sul suo account Twitter @tupelirosafav.

Sui social, però, è accaduto l’inaspettato e l’atteggiamento del prete ha trovato tanti detrattori, anche se la maggior parte degli utenti ha accolto con favore questo gesto come un atto d’amore, dicendo belle parole come “Deve essere canonizzato” e “Se sei malato e non l’hai lasciato solo, questo è un atto d’amore”.

La foto viral de un sacerdote que dio la misa con un perro porque estaba enfermo y no quería dejarlo solo

La imagen se viralizó en las redes sociales. Ocurrió en la ciudad mexicana de Coahuila de Zaragoza pic.twitter.com/YPoTOzePrr — Radio De Noticias (@RdeNoticias919) March 18, 2021

Purtroppo la foto condivisa su Twitter è stata eliminata, nel tentativo di non generare ulteriori polemiche. Noi pensiamo che sia una storia meravigliosa e che vada raccontata!

