Canzoni di Natale, le adorano anche i cani: svelata la classifica delle 10 hit natalizie preferite

Secondo un sondaggio inglese esistono delle canzoni di Natale che i nostri amici a quattro zampe amano più di altre

Anche il cane ha le sue preferenze in ambito musicale, canzoni natalizie incluse, questo è quanto emerso da un sondaggio diffuso recentemente da GuideDogs, associazione britannica di beneficienza che addestra cani guida per aiutare persone con capacità visive ridotte o nulle, che ha intervistato oltre 1000 proprietari inglesi di cani.

Quando si parla di Natale, i classici brani più intramontabili di sempre risuonano infatti nella nostra casa, in macchina o sotto la doccia. Ma non siamo i soli ad amarli, anche i nostri amici a quattro zampe li ascoltano con piacere ed hanno addirittura delle preferenze in tema.

I cani amano la musica e questo è stato già dimostrato in precedenza, ma il loro modo di reagire nel momento in cui sono esposti a dei suoni cambia da cane a cane, come sottolinea la dottoressa Helen Whiteside, direttore scientifico di GuideDogs. Alcuni scodinzolano eccitati quando sentono partire il loro pezzo musicale preferito, altri invece si tranquillizzano da una situazione di stress; vi sono poi cani a cui la musica fa effetto ninna-nanna, facendoli rilassare fino a crollare in un profondo sonno.

Il sondaggio ha mostrato quali sono i brani natalizi più in voga tra i britannici canini. Ecco qui la classifica della loro musica natalizia preferita che vede sul podio la Canzone di Natale più blasonata di tutte e da cui è nata anche una curiosa sfida: Whamageddon, la sfida di Natale a colpi di canzoni (e perché avete sicuramente già perso)

Last Christmas – Wham!, è davvero un brano senza tempo che piace proprio a tutti. I Wham riscuotono il primo premio con il 10% con il loro inno natalizio anche tra gli ascoltatori canini. Jingle Bells, si colloca con il 9% davvero per un soffio sotto ai Wham. Le allegre note di questo altro classico piacciono particolarmente ai cani, facendogli conquistare il secondo posto. All I want for Christmas is you – Mariah Carey, non poteva mancare nella Top 3 con un discreto 6% di preferenze. Il fascino e la voce della Carey le garantiscono un terzo posto tra i brani di natale più amati dai cani. Driving Home for Christmas – Chris Rea I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard Merry Christmas Everybody, Slade Silent Night Fairytale of New York – The Pogues It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé A Wonderful Christmas Time – Paul McCartney

Con le sue luci, la sua magia e le sue musiche, il Natale porta gioia in tutti i cuori e in tutte le abitazioni ed anche i nostri animali domestici sembrano percepire l’allegra atmosfera del periodo. Molti padroni intervistati hanno infatti confessato che la routine del proprio cucciolo è cambiata in prossimità delle feste natalizie.

Non abbiate quindi pausa di ascoltare musica quando siete con i vostri cani. Fate partire la vostra playlist natalizia preferita, magari è la stessa del vostro fido.

Fonte: GuideDogs

