Cercando di adottare un nuovo animale in un rifugio, ritrova il suo cane scomparso 2 anni prima

Per circa due anni Aisha, una giovane donna residente in Pennsylvania, ha sperato con tutte le sue forze di riuscire rivedere Kovu, il suo amato cane scomparso. Da quando il suo amico a quattro zampe, un incrocio tra un Pitbull e un Rottweiler era scappato da casa (dopo che un camion aveva colpito la recinsione dove viveva), Aisha aveva provato a cercarlo ovunque, ma alla fine ha perso le speranze e ha deciso di adottarne un altro, spronata dai suoi due figli.

Ma durante la ricerca di un nuovo cane è accaduto qualcosa di straordinario e totalmente inatteso. Mentre la donna stava scorrendo le richieste di adozione sul sito della Lehigh County Humane Society si è imbattuta in una foto di un cagnolone a lei familiare. Ebbene, sì. Era proprio il suo adorato Kovu, sparito nel nulla nel 2019.

A quel punto si è subito recata al rifugio. Purtroppo, però, il cane era stato adottato da alcuni giorni da un’altra famiglia. Ma Aisha non si è arresa e si è messa in contatto con la nuova famiglia di Kovu, che si è dimostrata molto comprensiva e disponibile a cedere il cane alla donna a cui era tanto affezionato.

Tuttavia Aisha temeva che il cane non fosse più in grado di riconoscerla dopo tutto quel tempo. Ma è stata costretta a ricredersi: il ricongiungimento tra i due è stato un vero successo.

Ha iniziato ad abbaiare e ad allontanarsi dal ragazzo che lo teneva per correre da me– racconta la donna – “Poi, mi è saltato addosso e abbiamo iniziato a baciarci e abbracciarci. Si è seduto sulle mie ginocchia e gli detto: ‘Sì, amico, stai tornando a casa. Mi dispiace così tanto per ciò che è successo. Non ti perderò mai più.