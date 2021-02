Il rifugio per cani in sedia a rotelle di Chon Buri, in Thailandia

Brand clip

(TH / ENG) When you support TMTRD 📌 เงินทุกบาท ที่ท่านบริจาค มาเพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเรา นี่คือสิ่งที่เรา ได้ทำอยู่ครับ:- ดูแลสุนัขมากกว่า 660 ตัว – ให้อาหารสุนัข วันละ 2 มื้อ- ให้อาหารสุนัขจรจัด ตามข้างถนนทุกๆวัน- ค่าแรงของพนักงาน 15 คน ผู้ที่ดูแลสุนัขเหล่านี้ – สัตวแพทย์ 2 คน- ค่าแรงของ 3 คน ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ดูแลเรื่องการหาบ้านให้สุนัข- คนงานก่อสร้าง 2 คน- สร้างคลีนิคฟรีสำหรับรักษาสุนัข- สร้าง ห้องกักกันเชื้อโรค 8 ห้อง เพื่อรับสุนัขที่ช่วยชีวิตเข้ามาพักรักษาตัวก่อนที่นี่- ค่ากิจกรรมภาคสนาม ค่ายารักษาโรค และทีมช่วยเหลือ- ค่าอุปกรณ์ และยาทำหมันสุนัข- ค่าวัคซีนต่างๆ- ค่ายาต่างๆ- หาบ้านให้สุนัขทั่วประเทศ- การฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝังเข็ม- การให้คำปรึกษาจากพวกเรา ผ่านสื่อโซเชี่ยล หรือโทรศัพท์คุย ( line : @tmtrd ) – ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งต่างๆ และที่สำคัญไปกว่านั้น ค่าใช่ เหล่านี้ประมาณ 30 000 บาท ต่อวันครับธนาคารกสิกรไทยสาขาเเหลมทอง เลขที่บัญชี: 0538123870 ชื่อบัญชี: มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์📌 มูลนิธิ หมายเลข ชบ3/2562 ❤️ when you support TMTRD foundation, this is what we do:- Caring for 660 dogs – Feeding twice a day- Feed the dogs on the streets, daily – 15 staff who cares for the dogs- 2 veterinarians- 3 admin / adoptions staff- 2 construction staff- A free of charge clinic- 8 quarantine rooms, where new dogs arrives after rescued- Field work, medical and rescues. – Spay and neuter – Vaccinations – Medication – Adoptions all over Thailand – Rehabilitation and acupuncture – Online advise from us via chat or telephone (line: @tmtrd)- Maintenance and improvements. And so much more. This cost us around 30 000 baht each day. (950 USD) Funding siteshttp://gogetfunding.com/project/the-man-that-rescues-dogspaypal.me/tmtrd https://tmtrd.give.asia In Sweden: SWISH: 1235871066Rescue DogsHandelsbanken SHB, Mörby Centrum, Sweden. Account: 6920 834 941 538 BankGiro: 562-0166BIC/IBAN HANDSESS / SE 10 6000 0000 0008 3494 1538Thailand: Kasikorn Bank, Laem Thong Branch, 0538123870The man that rescues dogs foundation SWIFT: KASITHBK Website: tmtrd.org

Posted by The man that rescues dogs on Saturday, March 28, 2020