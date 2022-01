Rifugi mobili per tenere i gatti randagi al caldo… dagli pneumatici in disuso

Creati da uno studio di eco-design, i rifugi mobili sono costruiti a partire dagli pneumatici in disuso.

Finalmente anche i gatti randagi del Cairo hanno un posto caldo e 100% sostenibile dove dormire quest’inverno: il designer Ibrahim Abugendy ha riutilizzato dei vecchi pneumatici per costruire delle cucce ai felini senza tetto.

Il suo progetto nasce come risposta ai cambiamenti climatici, che hanno toccato il Paese. Infatti, le temperature in Egitto sono diminuite negli ultimi anni, mettendo a rischio la salute di chi non ha una casa e si trova costretto a vivere per strada:

I gatti vivono in condizioni difficili. A causa del riscaldamento globale, la neve è caduta anche in alcune città egiziane. Abbiamo creato così una casa per proteggere i gatti randagi.

Abugendy è anche il fondatore dello studio di Mobikya, uno studio di interior design ecologico e un’azienda che ricicla vecchi pneumatici in mobili, trasformandoli in tavoli, sedie e persino letti.

Le cucce possono ospitare fino a cinque gatti ciascuna e sono realizzate sia con pneumatici per auto che altri rifiuti. Sono progettate per adattarsi agli ambienti urbani e sono isolati termicamente; inoltre, possono essere posizionate ovunque, perché sono mobili.

Il progetto, nato in collaborazione con l’azienda Petman, può essere finanziato: chi desidera, può ordinare questi piccoli nidi anche dall’estero o fare una donazione per i gatti randagi.

