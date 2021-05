Forse non lo sai, ma questa pianta che in molti hanno in casa può essere fatale per il tuo cane

Purtroppo la maggior parte delle persone non sa che la Cycas revoluta è tossica, persino mortale, per gli animali domestici.

Nonostante il suo aspetto bello e completamente innocuo, la Cycas revoluta, conosciuta anche come palma del Sago, rappresenta un enorme pericolo, perfino mortale, per i nostri animali domestici. Secondo uno studio pubblicato su Science Direct, l’ingestione di alcune parti della Cycas revoluta è una delle cause più frequenti di avvelenamento per i cani e i gatti in Europa. (LEGGI anche: Conoscete la metaldeide? Può uccidere il vostro cane, è veleno!).

Tutte le parti della palma del Sago – solitamente coltivata come pianta d’appartamento – sono tossiche, ma il livello più alto della tossina cicasina lo si trova nei semi. Il problema è che questi ultimi, per qualche motivo, sono trovati molto appetitosi da cani e gatti, e possono essere allettanti anche per un bambino. E sì, perché questa pianta è tossica anche per l’essere umano. (Leggi anche: le 10 piante più velenose )

Purtroppo non molti proprietari di animali domestici sono a conoscenza che questa pianta è estremamente tossica. Di recente negli Stati Uniti la famiglia Evans ha perso i loro cani, Maisy e Murphy, per averne ingerito i semi, e d’allora si dedica a diffondere la conoscenza sulla tossicità di questa pianta ad altre famiglie con animali domestici per aiutare a prevenire questi tipo di incidenti mortali.

Home and dog owners need to be made aware of this sago palm plant. All parts are extremely toxic for dogs, cats and… Posted by Stephanie Smith Evans on Monday, April 5, 2021

Sintomi di tossicità della palma di Sago

Se pensi che il tuo cane o gatto possa aver ingerito una qualsiasi parte della Cycas, la prima cosa da fare è quella di andare immediatamente dal veterinario. I sintomi più comuni da ingestione di palma da sago sono: vomito, sangue nelle feci, diarrea, diminuzione dell’appetito, sete, minzione aumentata, paralisi, dolore addominale, convulsioni e coma.

Diagnosi

Purtroppo non esiste un modo semplice per diagnosticare l’avvelenamento da palme di Sago. Il veterinario avrà bisogno del tuo aiuto per salvare il tuo animale domestico. La diagnosi senza evidenza di ingestione è più difficile, ma il veterinario può eseguire dei test di laboratorio (sangue e urina) che possono supportare una diagnosi di tossicità delle palme di Sago. Tuttavia, se si segnala l’esposizione alla pianta, il veterinario può raggiungere una conclusione più rapida e iniziare prima una terapia salvavita.

Prevenzione

Per evitare questo tipo di incidenti, la cosa migliore è la prevenzione. Se proprio non potete toglierle, tenete le palme da sago fuori dalla portata del vostro cane.

In generale, per evitare che cani e gatti soffrano di gravi problemi di salute che possano provocarne addirittura la morte, dobbiamo sapere quali piante sono velenose per loro. Attenzione quindi alla Palma del Sago, proteggiamo i nostri amici a quattro zampe!

