Quattro cagnolini muoiono dimenticati in un’auto sotto il sole di luglio, uccisi dal caldo

Quattro cagnolini sono stati trovati morti in un’auto, dimenticati sotto il sole di questo caldo luglio. Il ritrovamento è avvenuto da parte degli agenti della Polizia Municipale di Messina in seguito a una segnalazione.

L’auto era parcheggiata nei pressi dello stadio Celeste. Di fianco, una donna in lacrime, forse responsabile della morte, atroce, dei quattro animali.

Purtroppo l’abitudine a lasciare i cani in macchina è abbastanza diffusa e ancora in pochi si rendono conto di quanto possa essere pericoloso. All’interno di un’auto, in qualsiasi periodo dell’anno, le temperature possono alzarsi di molto ed è una pessima idea abbandonare il proprio animale domestico sul sedile o nel trasportino.

Secondo un recente studio, nei mesi più freschi, la temperatura interna di un veicolo può raggiungere facilmente i 25°C esponendo i cani a colpi di calore molto rischiosi per la loro salute. D’estate, le temperature possono superare i 50°C, provocando la morte di un cane in poco tempo.

Leggi anche: Lasciare i cani in auto, anche per pochi minuti, è pericoloso tutto l’anno (non solo d’estate)

Anche durante i lunghi viaggi, o quando si è in coda sotto il sole, bisognerebbe sempre assicurare che gli animali che viaggiano con noi non siano in difficoltà a causa del caldo.

È di poche ore fa la notizia di un altro cane lasciato in auto per oltre sei ore sotto il sole, questa volta a Catania. In questo caso l’animale è stato fortunatamente salvato dai Carabinieri e il proprietario denunciato all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali.

Provocare la sofferenza o la morte di un animale lasciandolo chiuso in auto, oltre che terribile, rientra anche nei reati di maltrattamento, di cui dovrà rispondere la donna trovata di fianco alla vettura parcheggiata a Messina, se la sua responsabilità per la morte di questi quattro cagnolini fosse confermata.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Gazzetta del Sud/La Sicilia

Leggi anche: