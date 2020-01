Pup Up Cafe: i discutibili eventi dedicati ai proprietari di carlino o bulldog francese

Mai sentito parlare dei Pup Up Caffè? Probabilmente no dato che si svolgono soprattutto all’estero. Si tratta di eventi a cui possono partecipare solo i proprietari di determinate razze di cani (ovviamente accompagnati dai loro amici a 4 zampe), in questo caso di carlino e bulldog francese.

Sulla descrizione dei nuovi eventi di caffè Pop Up si legge che i proprietari di Carlino e Bulldog francese potranno presto condividere un “Puppuccino” con il loro animale domestico preferito e tante altre persone appassionate delle stesse tipologie di cani. Di cosa si tratta esattamente? Di due eventi specifici per queste razze, ideati per far incontrare i cani tra loro ma anche per far socializzare i loro proprietari.

Generalmente serate come queste (a pagamento ovviamente) raccolgono fino a 150 cani e i prossimi appuntamenti, dedicati appunto ai Carlino e, successivamente, ai Bulldog francese, sono in programma al Revolution Sheffield, a Sheffield nel Regno Unito.

I proprietari di cani che vogliono partecipare devono prenotare in anticipo un biglietto per loro stessi e per i loro cagnolini, anche se il biglietto del loro animale domestico è gratuito.

Cosa si fa esattamente in questi incontri? I cani giocano e mangiano biscottini offerti gratuitamente mentre i proprietari si scambiano informazioni tra loro (potete immaginare che l’argomento più gettonato è proprio la gestione dei cani, la loro personalità, l’alimentazione specifica, la cura e tutto il resto).

Sono previste anche competizioni per gli animali meglio vestiti (!) e spesso sono presenti stand con prodotti per animali. Non mancano ovviamente le foto goliardiche e di gruppo che poi i partecipanti si scambiano o postano sui social.

Eventi come questi vengono proposti un po’ in tutto il Regno Unito e ovviamente coinvolgono anche altri cani (ma sempre e solo divisi per razza e dunque trovatelli e meticci sono automaticamente esclusi).



Un’iniziativa carina o triste? A voi la scelta.

