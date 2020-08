Morto il pincher lasciato sul balcone per due giorni senza cibo e acqua con 40 gradi

Non ce l’ha fatta il cagnolino lasciato sul balcone a 40 gradi senza riparo, né cibo. La coppia che lo teneva in casa potrebbe essere ora denunciata per maltrattamento di animali. I due dopo un furioso litigio avevano lasciato l’abitazione, dimenticandosi un piccolo dettaglio: il loro amico a quattro zampe.

Succede a Caltanissetta in Sicilia, dove in via Redentore, un pincher è morto per colpa della disattenzione umana. Due lunghi giorni di sofferenza, sul balcone con 40 gradi e senza alcun riparo, nè forma di sostentamento. Com’è possibile che sia stato dimenticato così? Al termine di una lite, i proprietari avevano lasciato la casa, ma nessuno dei due si era preoccupato che con loro viveva anche il cagnolino.

Ad accorgersi dello stato di sofferenza del pincher era stato il vicino di casa che aveva contattato i vigili del fuoco e la polizia. Ma purtroppo, per il cagnolino non c’è stato nulla da fare: visibilmente disidratato è morto questa notte.

