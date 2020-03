Pesticidi e glifosato nei croccantini per gatti. Royal Canin e Purina tra le marche peggiori del test

Con il cibo secco, ossia i croccantini, i gatti mangiano non solo cibo ma anche un certo quantitativo di pesticidi, insetticidi e conservanti artificiali. A confermare questo è un nuovo test svizzero che ha analizzato 15 prodotti alimentari destinati ai gatti salvandone solo 1!

Il glifosato non dovrebbe trovarsi nel menù dei gatti e invece, come ha scoperto la rivista svizzera Ktipp, non è così e, purtroppo, non si tratta della sola sostanza chimica che finisce nella ciotola dei croccantini.

Ma partiamo dall’inizio, la rivista ha testato 15 differenti marche di croccantini destinati ai gatti, alcune delle quali vendute anche in Italia. Si tratta di:

Biscat adult

Coshida Selection (Lidl)

Denser miau

Felix farmhouse sensations

M-budget (Migros)

Nala adult (Migros)

Natura plus – (Coop Svizzera)

Purina One

Qualicat adult

Qualité & Prix

Royal Canin Regular Sterilised

Select Gold classic fit

Soft & crispy Selina (Migros)

Topix (Aldi)

Whiskas +1

I risultati

I risultati ottenuti dai tecnici di laboratorio della rivista sono stati molto chiari: solo 1 prodotto è risultato pulito, ossia privo di sostanze chimiche potenzialmente dannose per i gatti. Si tratta del Natura Plus di Coop (si tratta della Coop svizzera), l’unico che ha ottenuto il punteggio di “molto buono”.

10 marche di croccantini contenevano invece glifosato in quantità variabile, da 10 a 50 microgrammi per chilo, assolutamente troppo per animali piccoli e che a volte pesano molto poco. In realtà, i rischi per la salute dei nostri animali causati dall’assunzione di queste sostanze chimiche non è ben chiaro a livello scientifico. La ricerca, come sappiamo, si è concentrata soprattutto a capire la pericolosità del glifosato per gli esseri umani.

Al pari di quello che avviene per il nostro cibo, ad esempio la pasta, i residui di glifosato e gli altri pesticidi arrivano nel cibo secco dei gatti tramite ingredienti come mais e cereali.

Ma non si tratta solo di questa sostanza, i laboratori svizzeri hanno trovato nella gran parte dei mangimi per gatti anche il clorpropham, un erbicida che è stato bandito dall’Ue dato che alcune ricerche ne hanno dimostrato la cancerogenicità.

3 marche di croccantini contengono inoltre residui di piretroidi (insetticidi), sostanze che possono far comparire ai nostri amici a 4 zampe effetti indesiderati come reazioni allergiche, crampi, vomito, diarrea e altro. A contenerli sono i prodotti M-Budget, Purina One e Biscat.

Buoni sono risultati i prodotti Selina e Nal, un “sufficiente” ottengono marchi come Felix, Whiskas e Coshida di Lidl mentre tra gli “insufficienti” troviamo Royal Canin e Purina One.

Come specificano dalla rivista KTipp, le varie aziende produttrici hanno subito risposto che il loro cibo per gatti è conforme alla normativa. C’è però un problema a monte, infatti la normativa europea sui mangimi secchi per gatti non prevede limiti di pesticidi.

C’è poi anche la presenza di BHA e BHT, due conservanti artificiali, il cui uso in Europa è consentito fino a 150 milligrammi al chilo. Il problema è che, se da una parte queste sostanze impediscono al cibo di deteriorarsi, dall’altro possono avere effetti indesiderati tra cui scatenare reazioni allergiche.

Insomma l’argomento è complesso e la maggior parte dei produttori non fa ancora abbastanza per garantire ai nostri animali un cibo davvero sicuro.

