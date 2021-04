Il pastore tedesco legato a una pietra e gettato nel fiume ora ha trovato una nuova casa

Quella di Bella, un pastore tedesco femmina di 11 anni, è una storia di lotta per la sopravvivenza e di riscatto. Circa un anno fa i suoi proprietari l’hanno legata ad una roccia e gettata nel fiume Trent, in Inghilterra. Per fortuna, però, una passante di nome Jane Harper l’ha notata mentre si agitava in acqua e si è buttata nel fiume per salvarla. Adesso, dopo ben 15 mesi di riabilitazione presso la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Bella è stata adottata da una coppia di pensionati che vive nel South Derbyshire.

I due, Maggie Mellish e Charlie Douglas, erano venuti a conoscenza della storia della sua triste vicenda grazie ad un appello televisivo.

“Siamo rimasti inorriditi da quello che è successo a Bella e quando siamo venuti a trovarla abbiamo capito che grande personalità ha e lei è davvero perfetta per noi” racconta il sig. Douglas. “Sappiamo che è anziana e non vivrà a lungo, ma vogliamo soltanto offrirle una casa amorevole che si merita così tanto dopo tutto quello che ha passato. Siamo entrambi in pensione, quindi avrà la nostra azienda costantemente, che è ciò di cui ha veramente bisogno e sarà fantastico anche per noi.”

🐶🦸 Bella's story touched the nation when supawheroes Jane and Joanne rescued her from the River Trent. She had been… Posted by RSPCA (England & Wales) on Thursday, March 11, 2021

L’ex proprietaria di Bella, Charlene Latham, è stata condannata lo scorso mese a 12 mesi di servizi sociali e costretta a pagare una multa salata per aver provato ad annegare il suo animale domestico. Per tre anni la donna non potrà più tenere cani o altri animali.

La coppia di pensionati è perfettamente consapevole che Bella avrà bisogno di cure e visite regolari dal veterinario, dopo le torture che ha subito, ma questo non li scoraggia e sono pronti a donarle tutto l’affetto di cui ha bisogno.

Buona seconda vita, Bella!

Fonte: RSPCA

