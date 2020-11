Anya, il pastore tedesco che si diverte con i giochi da tavolo durante il lockdown

Anya è un pastore tedesco capace di stupire ogni giorno i suoi amici umani grazie alla sua incredibile intelligenza. Fin da quando è stata adottata, infatti, questa splendida cagnolona ha dimostrato una straordinaria disponibilità, aiutando la famiglia a svuotare la lavatrice, sistemare la spesa, portare il telecomando e intrattenere i gatti di casa.

Durante il lockdown poi, Anya ha imparato a divertirsi con i giochi da tavolo: mentre la sua famiglia cercava di far passare il tempo in una sfida a Jenga, il pastore tedesco ha iniziato a prendere i blocchi di legno, riuscendo a mantenere la torre in posizione verticale. Da allora, Anya ha appreso anche le regole degli scacchi, dei giochi di carte, di Tris e altri passatempi e trascorre parte della giornata sfidando i suoi amici.

La sua famiglia ha assicurato che tutto è nato casualmente e che Anya non è mai stata addestrata da professionisti. Guardando le immagini sorge il dubbio che l’apprendimento di Anya non sia del tutto spontaneo, ma indubbiamente il cane dimostra un’intelligenza eccezionale e una grandissima una voglia di collaborare con il suo branco.

Fonti di riferimento: Anya GSD/anyathegsd

