Il commovente salvataggio di Papu, il cane che ha trascorso due notti intrappolato in un tubo

A San Miguel, in Argentina, un cane è rimasto intrappolato per due notti in un tubo. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco e alla collaborazione dei residenti, l’animale è stato salvato.

Papu è un cane molto noto nel quartiere di San Miguel dove vive ed è considerato una mascotte. Erano passate due notti dall’ultima volta che era visto dagli abitanti della zona a San José y San Nicolàs, nella località di Muñiz. A quel punto hanno iniziato a preoccuparsi e a cercarlo.

Purtroppo il cane era rimasto bloccato in un tubo idraulico e non riusciva più ad uscire.

La situazione era critica ma fortunatamente c’è stato un lieto fine. I vigili del fuoco sono prontamente accorsi e, nonostante l’operazione per liberarlo sia stata difficile (hanno dovuto rompere il tubo con l’aiuto del vicinato), è andata a buon fine e Papu è tornato a correre libero e felice.

I quattro vigili del fuoco hanno raccontato che Papu inizialmente:

“Non si è lasciato toccare. È normale che si metta sulla difensiva e diventi aggressivo perché non è nostro e, inoltre, è stato 48 ore nella stessa posizione all’interno di una pipa senza bere o mangiare nulla. Poi penso che abbia capito che eravamo lì per tirarlo fuori. Ha collaborato molto e, quando c’era spazio a sufficienza, è uscito da solo. La gente era molto grata”.

Gli abitanti del quartiere hanno messo una rete metallica sopra il tubo per evitare ulteriori incidenti del genere e hanno offerto bevande e cibo ai vigili del fuoco che hanno sottolineato come questo salvataggio li abbia particolarmente colpiti:

“È stato emozionante perché è andato tutto per il meglio. Questi sono i salvataggi che fanno bene al cuore”.

Fonte: Clarin

