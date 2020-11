Salva più di 300 cani dalla furia dell’uragano Delta accogliendoli a casa sua

Si chiama Ricardo Pimentel l’uomo che ha ospitato nella propria casa più di 300 cani per salvarli da un terribile uragano, il Delta, che si stava abbattendo sulla penisola messicana dello Yucatan.

Non solo cani però, Ricardo ha accolto in casa anche conigli, polli e un riccio. La sua casa è stata danneggiata dall’uragano ma nonostante tutto è resistita, come ha dichiarato lui stesso:

“Le cose che si sono rotte possono essere riparate o riacquistate, ma il bello è vederli felici, sani e al sicuro, senza ferite e con la possibilità di essere adottati”.

Le foto degli animali che ha pubblicato sui social sono diventate presto virali e molti utenti gli hanno inviato spontaneamente donazioni per aiutarlo a mantenerli anche dopo la fine dell’uragano.

Aquí todavía tranquilo, aún tenemos luz y evidentemente señal. #HuracanZeta Posted by Ricardo Pimentel Cordero on Monday, October 26, 2020

Inoltre numerosi vicini lo hanno aiutato a rimuovere i detriti da casa e a ricostruire il santuario danneggiato dalla tempesta. Casa sua è infatti il fulcro della Tierra de Animales, un santuario degli animali che ha fondato 10 anni fa.

Ricardo non si aspettava minimamente tanta popolarità ma ora intende sfruttarla per trovare persone che vogliano adottare i cani.

