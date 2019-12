La commovente storia di Nerone, il cane che veglia sulla bara del suo amico umano fino in chiesa

Nerone è un cane di grossa taglia che vive libero nel borgo di Ganzirri, in provincia di Messina. Da piccolo, Nerone è stato abbandonato ed è stato inizialmente accudito da una Signora, purtroppo venuta a mancare poco dopo.

Rimasto solo per le strade del borgo, Nerone ha incontrato Angelo, un residente di Ganzirri che è riuscito a stabilire con il cane un intenso rapporto di amicizia.

I due hanno vissuto quasi in simbiosi per molti anni, fino alla vigilia di Natale, quando purtroppo Angelo è deceduto.

Nerone, avvilito per la perdita del suo amico umano, non ha voluto abbandonare Angelo fino all’ultimo e ha seguito il feretro fin dentro la Chiesa.

Le immagini commoventi del cane sdraiato ai piedi della bara hanno fatto il giro del web, insieme a un appello per trovare una nuova casa per Nerone: ora che è rimasto solo in strada, Nerone rischia purtroppo di finire in un canile.

“Nerone lo seguiva dappertutto, era la sua ombra, e pian piano cominciò ad entrare anche fin dentro casa sua… Angelo si era tanto affezionato a Nerone, erano felici.

Nerone amava stare all’aria aperta, quando voleva uscire andava a raschiare la porta e Angelo con la bicicletta girava con lui per i viottoli… Due corpi ed un anima dicevano in paese, inseparabili.

Questa grande anima adesso è di nuovo per strada , perché è uno spirito libero e non accetterebbe mai di stare chiuso in un box”, si legge su Facebook.

Le associazioni si sono dunque mobilitate perché si trovi al più presto una nuova famiglia per questo bel cane dal cuore d’oro, così che possa continuare a rimanere libero e a donare e ricevere cure e amore.

Ilaria FagottoLui e' Nerone , stasera , tra le lacrime, Raffaele Musico' , di Ganzirri , in prov di Messina , che in… Pubblicato da Alessandro in Lotta su Giovedì 26 dicembre 2019

