A Natale questo canile realizza maglioncini su misura per i cani anziani e ha bisogno del nostro aiuto

A Natale dovremmo essere tutti più buoni e quale miglior modo per dimostrarlo se non regalando qualcosa a chi ne ha più bisogno, animali inclusi. Cavalcando l’autentico spirito natalizio, un canile abruzzese, in provincia di Teramo, l’Asilo Albergo Albani Maria, ha deciso di regalare maglioni su misura ai cani anziani per proteggerli dal freddo. A realizzarli è una volontaria e addestratrice cinofila, aiutata da due nonni di 76 e 82 anni.

È stata proprio lei, Gaia Di Michele, ad aver avuto l’idea dopo che la sua cagnolina si era ammalata di tumore e, per proteggerla, le aveva acquistato un maglioncino.

Ora, insieme ai suoi due collaboratori, ne realizza almeno una decina a settimana, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Tgcom24, nella speranza di riuscire a farne per almeno la metà dei cani del rifugio, che sono 600. Soprattutto per quelli più anziani che frequentemente si sporcano e che, pertanto, ne hanno particolare bisogno.

Ma per riuscirci il materiale a disposizione non è sufficiente, e così il canile ha lanciato un appello a tutti coloro che vogliano donare vecchi maglioni usati:

“Grazie ad una sarta speciale Gaia Di Michele che passa le serate a cucire maglioncini ai cani, i nostri amici staranno ancora di più al caldo ma sono molti e abbiamo bisogno di vecchi maglioni in pile o altro materiale caldo… Ci organizziamo noi per venirli a ritirare, contattate il numero 3205751813 Gaia.”

Grazie ad una sarta speciale Gaia Di Michele che passa le serate a cucire maglioncini ai cani, i nostri amici staranno… Pubblicato da Asilo albergo per cani Albani Maria su Venerdì 6 dicembre 2019

Aiutiamo questo canile regalando i maglioni che non ci servono più, i cani ringraziano!

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: Facebook