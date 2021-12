Morto per ipotermia, cane Chow Chow lasciato a congelare sul terrazzo in provincia di Prato

Nonostante le rigide temperature, è rimasto per giorni in terrazzo, senza alcun riparo. È la terribile sorte toccata ad un Chow Chow, morto per ipotermia in un appartamento a Montemurlo, in provincia di Prato. Ma quando è intervenuta la Polizia Municipale insieme alla Guardie zoofile di “Laboratorio verde Fare ambiente” era ormai troppo tardi. L’animale, che viveva con una giovane coppia, è stato subito portato dal veterinario per il ricovero, che ha accertato che era ormai in ipotermia. Così, l’indomani il povero cane è deceduto.

Purtroppo in questo caso non siamo riusciti a salvare la vita all’animale ma, grazie alla convenzione che abbiamo stipulato la scorsa estate con il Laboratorio Verde Fare Ambiente – Vigilanza Guardie zoofile ambientali, riusciamo a intervenire efficacemente in situazioni di non corretta gestione degli animali domestici, evitando così di arrivare a conseguenze estreme come in queste. — ha commentato il sindaco Simone Calamai — Si tratta di un servizio importante per garantire la salute e il benessere dei nostri animali e per questo ringrazio le Guardie zoofile per il loro impegno ma anche i cittadini che hanno segnalato prontamente la situazione.

Erano stati proprio i vicini a segnalare la vicenda, spaventati dal freddo degli ultimi giorni. Adesso la coppia dovrà rispondere dei reati penali di maltrattamento, abbandono di animali e lesioni. Uno dei due proprietari ha tentato di giustificarsi spiegando che teneva il cane in terrazzo perché non aveva il tempo di portarlo fuori per motivi di lavoro. Ma non è affatto una motivazione valida.

Se non ci si può più prendere cura di un animale domestico esistono diverse associazioni e rifugi a cui rivolgersi. Purtroppo quello accaduto in provincia di Prato non è affatto un caso isolato. Forse qualcuno non lo sa (o preferisce fingere di non saperlo), ma ricordiamo che lasciare il proprio cane o gatto per giorni abbandonato a se stesso in balcone o in terrazzo è reato! Oltre che disumano…

