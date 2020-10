Grande incendio in un allevamento cinofilo in Olanda, morti dodici cani tra le fiamme

E’ scoppiato nel pomeriggio di oggi un grande incendio in una stalla nella campagna tra Hasselt e Zwolle, in Olanda dove si trovava un allevamento di cani, dodici dei quali sono rimasti uccisi dalle fiamme, mentre 5 sono riusciti a salvarsi grazie all’intervento dei vigili del fuoco che ora stanno lottando per domare le fiamme ed evitare che intacchino le lastre di amianto di cui è composto il tetto dell’edificio confinante.

Una nuvola di fumo nero si è alzata nell’aria, visibile da chilometri di distanza. I vigili del fuoco prontamente intervenuti a cercare di domare le fiamme per evitare che si espandessero anche nella casa circostante, sono riusciti a mettere in salvo 5 cani, mentre per gli altri 12 non c’è stato niente da fare.

Rimangono ancora incerte le cause e per fortuna, al momento è stato evitato il rilascio di amianto essendo le lastre del tetto del capannone andato a fuoco sostituite da poco, al contrario del fienile adiacente a cui il fuoco non è riuscito ad arrivare grazie al pronto intervento dei vigili, che non si è rivelato semplice:

“Perché abbiamo bisogno delle mani e anche l’acqua non è facile in questa zona rurale. Per fortuna siamo riusciti a tenere intatta la casa confinante e il capannone con le lastre di amianto. E naturalmente anche a salvare cinque cani”. Ha dichiarato Maurice Van Zoelen a capo della squadra dei vigili del fuoco intervenuta.

Le immagini diffuse anche dal fotografo olandese Stefan Verkerk rendono la gravità della situazione che poteva rivelarsi ancora più disastrosa:

Op een boeren erf aan de Havezatheweg in het buitengebied tussen Hasselt en Zwolle is een brand uitgebroken in een stal. De brand is opgeschaald naar zeer grote brand, er waren grote rookwolken te zien. Rook is inmiddels iets afgenomen. @VRIJsselland pic.twitter.com/epZjTVim8E — Stefan Verkerk (@Stefanuzz) October 12, 2020

Anche il Sindaco Eddy Bilder si è recato all’allevamento per constatare i danni e sostenere i residenti tenuti a distanza a causa dell’amianto e altre possibili sostanze pericolose.

Fonte: RTVOOst.nl / Destentor.nl /