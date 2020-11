Matilda, il cane-eroe che (incinta) ha salvato 4 pazienti di un ospizio dall’inferno delle fiamme

Questo cane non ha esitato a gettarsi nelle fiamme per cercare il suo padrone riuscendo così a dare l’allarme e a salvare quattro persone. Salvata in extremis, è poi risultata in dolce attesa.

Non ha esitato un attimo e, per cercare disperatamente il suo amico umano, è corsa nell’edificio in fiamme e abbaiato rumorosamente. E’ Matilda un cane eroe che con il suo gesto d’amore incondizionato è riuscita a dare l’allarme e a salvare quattro pazienti di un ospizio russo in cui è scoppiato un grave incendio il 3 novembre scorso, nel distretto di Tosno, nella regione di Leningrado.

Un gesto istintivo ed eroico, che è costato, però, molto alla cagna: dopo essere svenuta per aver respirato fiumi di monossido di carbonio, ha riportato gravi ustioni e si è salvata solo grazie all’intervento dei volontari Elena Kalinina e Alexander Tsinkevich del Vasilek Animal Shelter di San Pietroburgo.

Dopo l’allarme lanciato da Matilda, infatti, come raccontano i media locali, i soccoritori sono arrivati rapidamente sulla scena dell’incendio e hanno evacuato tutti e quattro i residenti dell’hospice privato, ma nel trambusto ci si è dimenticati di lei, che nel frattempo era svenuta per le inalazioni tossiche.

Salvata solo successivamente dai volontari, Matilda è stata trasportata nel rifiugio dove, durante l’esame oltre alle gravi ustioni, si è scoperto che Matilda era incinta.

Come dichiarato dal rifugio in un appello su VK.com:

” i medici non raccomandano di abortire un cane in questo stato. Pertanto, dobbiamo aspettare la nascita naturale e nutrire i cuccioli. Matilda per motivi di salute dovuti a gravi ustioni non sarà in grado di farlo. Hai bisogno di una cagna che allatta o di una persona che possa stare con i cuccioli 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’aiuto effettivo che al momento necessita Matilda è:

cagna che allatta o una persona con la capacità di nutrirsi.

Bende, grandi salviette sterili.

Assistenza nel pagamento della degenza ospedaliera

I cuccioli dovrebbero nascere tra il 25 e il 28 novembre. È ancora impossibile capire il numero di cagnolini, ma stando al veterinario che tiene monitorata Matilda, tutti i cuccioli sono vivi e si stanno sviluppando bene.

Stiamo compiendo incredibili sforzi titanici per curare il suo addome, […]Il muso guarisce molto bene. Teniamo le dita incrociate per la nostra Matilda e crediamo fermamente che sia lei che i suoi cuccioli si salveranno

Forza Matilda, tutto il mondo tifa per te!

Fonti: 47Channel /kp.kz/ VK.com

