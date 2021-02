Negozio di materassi ne lascia uno davanti alla porta per far dormire i cani randagi

Ogni giorno questo negozio si assicura che gli animali possano avere un posto dove dormire, specialmente durante il freddo inverno.

Istikbal Mobile è un’azienda che vende articoli per la casa, come biancheria da letto, divani, tende e materassi. Il proprietario, grande amante degli animali, preoccupato per i cani randagi della zona, ha deciso di fare qualcosa per contribuire a migliorare la loro situazione. Così ogni giorno posiziona uno dei materassi che vende nel suo negozio all’ingresso in modo che i cani di strada abbiano un posto caldo dove dormire. Senza dubbio, è un grande gesto.

“Il proprietario mette uno dei materassi, protetto da una fodera di plastica, davanti al negozio in modo che i due cani randagi dormano lì tutto il tempo”, ha detto Cem Baykal, un uomo che attraversa ogni giorno la strada dove è situato il negozio.

Grazie a questo nobile gesto i cani non devono più accontentarsi di trovare conforto per la notte sui freddi marciapiedi di cemento. Sono i vicini a prendersi cura di questi cagnolini, ormai conosciuti nella zona, ma questo negozio fa un ulteriore passo avanti.

“Questa strada è conosciuta come una zona ricca e tutti danno cibo o acqua ai cani e ai gatti locali, ma nessuno fornisce un posto caldo dove dormire. Questo negozio lo fa “, ha spiegato Baykal.

Bu rastgele bir durum değil, kızıltoprak istikbal mağazası yıllardır bu arkadaşlar için dışarı ambalajında bir yatak koyuyor. Bu ikili de sürekli orada. Güzel insanlar var çevrede. @istikbal pic.twitter.com/MraJPu18MF — Cem BAYKAL (@cem_baykal) January 25, 2021

Siamo molto felici di sapere che nel mondo ci siano tante persone che vegliano sulla vita dei nostri amici a quattro zampe!

