La marina messicana salva 50 cani dall’alluvione che ha devastato il Tabasco (e adotta un Labrador)

Lo stato di Tabasco, in Messico, nei giorni scorsi è stato devastato da inondazioni e alluvioni con gravi rischi per la popolazione e per gli animali. La marina messicana, oltre a salvare vite umane, si è presa cura di molti animali, tra cui circa 50 cani (e ne ha adottato anche uno).

I soccorritori della marina messicana hanno avuto molto da fare in seguito al grave alluvione che ha colpito Tabasco, stato nel sud del paese, interessando più di 300.000 persone.

Tra i salvataggi più emozionanti c’è stato quello di un cane che, per metà immerso nell’acqua, è stato soccorso e tratto in salvo prima che fosse troppo tardi.

Il video, che riprende il salvataggio effettuato tra le strade allagate di Villahermosa, ha fatto il giro del mondo e la marina messicana ha fatto poi sapere di aver adottato l’animale.

Nelle immagini si vede il cane che si trova sul balconcino di un’abitazione un po’ impaurito, infreddolito e immerso nell’acqua. L’ufficiale della marina, Demetrio Feria, che si è avvicinato con una barca a remi e l’ha fatto salire a bordo, ha dichiarato:

“Quando mi sono avvicinato a lui ho capito che era un po’ spaventato, affamato e infreddolito, era come se volesse difendersi, forse pensava che gli avrei fatto del male ma quando ho iniziato a parlargli ha capito che ero lì per salvargli la vita”.

La scelta di adottarlo è venuta in seguito al fatto che nessuno si è fatto avanti per reclamare il cane.

Gli ufficiali della marina vorrebbero chiamarlo “venerdì”, perché è stato il giorno in cui lo hanno salvato dall’alluvione, ma ritengono più giusto che sia la popolazione a scegliere il nome di questo cane che ha rapito i cuori di tante persone, e non solo in Messico.

#PorSiTeLoPerdiste Personal Naval rescató a un perrito atrapado en medio de las inundaciones en Tabasco, el cual, gracias a los cuidados recibidos, se encuentra a salvo en compañía de sus rescatistas. 🐶⚓️#SoyNaval y doy #TodoPorLaVida pic.twitter.com/5Ha0nwi5xR — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2020

Le damos la bienvenida al nuevo integrante de #CuatroPatas a la gran #FamiliaNaval, que fue rescatado por personal naval en días pasados. ¡Ayúdanos a ponerle nombre! Envíanos tu propuesta al correo: [email protected] no olvides agregar tus datos de contacto. pic.twitter.com/hdBwoqHQCH — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 16, 2020

Non è stato questo l’unico cane salvato dalla marina messicana, si contano circa 50 salvataggi di animali negli ultimi giorni nello stato di Tabasco, effettuati durante le ricognizioni utili a salvaguardare la popolazione colpita dalle alluvioni.

