Lucky non ce l’ha fatta. Il cane anziano e malato che era stato gettato nel cassonetto come un sacco di spazzatura purtroppo è morto, nonostante i tentativi di curarlo.

A darne notizia è l’associazione Amici Animali a 4 zampe, che lo aveva soccorso lunedi scorso. Il povero malcapitato, che aveva 18 anni, era stato trovato in un strada isolata sulla Sarzanese da un passante.

Era in condizioni precarie, pieno di larve e cardiopatico. A nulla sono serviti i tentativi dei veterinari di salvarlo. Era troppo tardi…

“Purtroppo ci ha chiamato la clinica veterinaria e il cane trovato a Terricciola giorni fa nel cassonetto non ce l’ha fatta. Il nostro cuore è a pezzi, avremmo voluto un finale diverso. Vi ringraziamo tutti per il sostegno, noi abbiamo cercato fino all’ultimo di dargli le migliori cure possibili ma lo stato di salute del cane era fino troppo compromesso. Chi ha contribuito alla raccolta fondi lo ringraziamo, i soldi andranno a sostegno per il pagamento delle cure veterinarie”, spiega l’associazione.