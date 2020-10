Lasagna, la gatta obesa abbandonata a causa dei chili presi durante la quarantena

Lasagna è una gatta speciale che, durante la quarantena, è ingrassata un po’ troppo e per questo ha riscontrato una serie di problemi di salute. I proprietari invece di aiutarla hanno deciso di abbandonarla davanti ad un rifugio per animali. La sua storia, condivisa su Twitter, si è fatta notare da tante persone e ora il gatto ha già trovato una nuova famiglia pronta ad aiutarlo.

Lasagna, così soprannominata in onore di Garfield il famoso gatto dei fumetti che adorava questo piatto tipico del nostro paese, è una gatta che ha conquistato l’affetto di migliaia di persone.

La sua storia è stata twittata da ACCT Philly, rifugio per animali di Philadelphia che si è subito attivato per cercare una nuova famiglia al gatto.

Poor Lasagna was abandoned in a dog crate at a whopping 29.5lbs 😱 this chonky cat would love someone who can help her lose the #quarantine15 and become a healthy and happy cat 🐱 pic.twitter.com/JkbuXuJUNu — ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 23, 2020

Lasagna è stata abbandonata dai suoi ex proprietari a causa del peso che aveva messo su durante la quarantena, quasi 10 chili in più (arrivando ad oltre 13 kg). La foto che ha accompagnato la pubblicazione dell’appello che la riguardava non ha lasciato molte persone indifferenti, considerando che un gatto di tali dimensioni si vede raramente.

Lasagna è stata abbandonata nel rifugio a causa del suo peso e delle difficoltà che quei chili in più le hanno causato. Il gatto, infatti, non era più in grado di pulirsi da solo e aveva problemi a camminare. C’era più che mai bisogno di una casa che lo potesse accogliere e di qualcuno che lo aiutasse a perdere peso.

Fortunatamente per Lasagna, Twitter è stato di grande aiuto e solo 24 ore dopo il messaggio postato, il rifugio per animali ha annunciato che il gatto aveva trovato una nuova casa nel New Jersey.

Lasagna 🐱has been adopted! 🙌 she went to an amazing home dedicated to helping her get to a healthy weight. Thank you to EVERYONE who spread the word, we are so happy she will get the care (and veterinary and diet support) that she needs 🥰 pic.twitter.com/3htzjlXxlB — ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 25, 2020

Coloro che hanno raccontato la storia di Lasagna si augurano ora che questa ispiri altre famiglie ad adottare animali con bisogni speciali, in particolare i gatti, che tendono a ricevere meno attenzioni dei cani.

Fonti: NBC Philadelphia / Twitter

