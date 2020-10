Cane Labrador usa un giocattolo da masticare per tirare fuori la sorella dalla piscina in cui era caduta

Ha visto che la sorella è caduta in piscina e non sapeva come uscire. Così, questo labrador le lancia un gioco per aiutarla. E’ accaduto davvero in Florida, dove un cane ha usato un giocattolo da masticare per tirare fuori la sorella dalla piscina.

Una scena da film, ma è reale. Il rocambolesco e tenero salvataggio ha avuto luogo a Daytona Beach, in Florida. I protagonisti sono due Labrador Retriever che mentre giocano si trovano loro malgrado protagonisti di un incidente. Uno dei due, la sorella, cade in piscina e inizia ad annaspare. Non sa come uscire dall’acqua, ma in suo aiuto arriva il fratello.

Quest’ultimo resiste all’istinto di tuffarsi, si guarda intorno e trova un giocattolo da masticare arancione a bordo piscina. Così lo getta alla sorella che cerca disperatamente di morderlo. A quel punto, il cane la solleva fuori dall’acqua mentre entrambi tengono l’improvvisata corda tra i denti. A filmare la scena è stato Aaron Tucker, un paramedico vigile del fuoco in pensione. Questo è il momento commovente in cui il Labrador salva la sorella. Durante la clip, che è stata pubblicata online il 27 settembre, i cani stanno vicicno al bordo della piscina prima che uno di loro cada dentro.

My brothers dogs are awesome too Pubblicato da Aaron Tucker su Domenica 27 settembre 2020

Mentre il Labrador Retriever solleva sua sorella dalla piscina, il signor Tucker commenta ironicamente:

“Oh mio Dio sei pesante, devi metterti a dieta! Ecco, ora sei al sicuro!”.

Il signor Tucker, che gestisce l’attività di addestramento dei cani Florida K9, insegna anche a medici e soccorritori come trattare i cani in situazione di emergenza. Ha anche ricevuto un premio dal Dipartimento di Stato americano per il suo aiuto nella creazione di un programma K9 a Kabul, in Afghanistan, nel 2013.

Fonti di riferimento: Facebook/Aaron Tucker

