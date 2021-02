Non è il momento delle polemiche su staffette e randagismo, continuano le ricerche per il gatto Milo

Mentre il mondo delle associazioni animaliste è ancora sconvolto per l’incidente avvenuto ieri durante il quale hanno perso la vita due staffettisti” ENPA, continuano le ricerche per Milo, un gatto fuggito durante l’impatto e al momento ancora disperso.

Milo era partito da Foggia con altri nove gatti e cinquanta cani accompagnati dai volontari verso le loro nuove famiglie. Nell’incidente purtroppo alcuni trasportini si sono aperti e alcuni animali, molto spaventati, sono scappati. Milo si è perso, come Simba e Smilla, fortunatamente già recuperati.

Lo schianto, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, è avvenuto all’alba di ieri mattina, all’altezza del km 148 sulla A14, tra Pesaro e Cattolica e ha coinvolto due mezzi pesanti e il furgone dei volontari ENPA.

L’incidente ha provocato il decesso di due staffettisti, Elisabetta e Federico, morti sul colpo, mentre il terzo volontario, Alessandro – inizialmente incluso tra le vittime – sembra essere ricoverato con una progosi di trenta giorni. (Leggi anche: Morti tre volontari “staffettisti” in un grave incidente stradale mentre trasportavano cani e gatti verso le loro nuove famiglie).

Nell’impatto ha perso la vita anche Charly, un incrocio di pastore tedesco che purtroppo non conoscerà mai i suoi amici umani che lo aspettavano. Altri quattro cani hanno riportato gravi lesioni e sono ricoverati presso il Centro Veterinario Gradara.

Non mancano sentimenti di rabbia per questo incidente che, secondo alcuni volontari, è anche conseguenza di una cattiva gestione del fenomeno del randagismo, per il quale a battersi restano solo comuni cittadini, abbandonati dalle istituzioni.

In molti però sottolineano che questo non è il momento di sollevare polemiche: siamo di fronte a una tragedia e a una perdita che sconvolge e riempie di dolore e sconforto tantissime persone.