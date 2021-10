È un cane o un quadro antico? Ecco l’illusione ottica che sta confondendo il web

Talvolta, un’illuminazione particolare o la suggestione data da alcuni colori possono creare illusioni ottiche che ingannano la nostra percezione

Si dice che un’immagine valga più di mille parole, ma non sempre essa rappresenta la verità. È il caso delle illusioni ottiche, che ingannano la nostra vista mostrandoci qualcosa di diverso da ciò che è invece la realtà. È ciò che è avvenuto anche nel caso di questa immagine diffusa sul social Reddit: un cane di piccola taglia incorniciato nel legno di una finestra. A causa della luce e della presenza di un vetro fra l’animale e l’obiettivo della camera, sembra che si tratti invece di un vecchio, dettagliatissimo dipinto a olio.

Ho scattato questa foto del mio cane attraverso il vetro di una finestra che sembra proprio un vecchio dipinto – scrive l’autore della foto come didascalia. – È divertente come una semplice fotocamera di cellulare, la luce calda dell’autunno e il vetro di una finestra possano catturare in questo modo la bellezza degli animali e della natura. Il mio amato cane ora è famoso, grazie agli avventori di Internet.