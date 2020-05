Hokule, il gatto salvato dal rifugio che ora fa surf con la sua nuova famiglia

A volte un incontro può cambiarti la vita e farti scoprire passioni insospettabili. Ed è proprio questa la storia di Hokule, un gattino abbandonato, poi passato in una casa di rifugio per animali e infine accolto in casa da due ragazzi hawaiani.

Molti felini non sopportano l’acqua, ma Hokule adora immergersi nelle onde dell’oceano. Il suo interesse è stato scoperto grazie alla sensibilità dei suoi amici umani, che sono riusciti a notare e interpretare la curiosità del felino.

Una nuova famiglia

Hokule è stato adottato da una coppia di amanti del surf, Alessia e Pat. I due ragazzi conobbero il loro amico a quattro zampe presso la Hawaiian Humane Society, un’organizzazione che si occupa del recupero di animali abbandonati, fornendo loro tutte le cure necessarie e la speranza di trovare una nuova famiglia.

Come raccontano i due surfisti su instagram, inizialmente Hokule era un gatto timido, che si nascondeva sotto al letto e in qualsiasi angolo della casa. Tutto è cambiato quando il piccolo cominciò ad avere confidenza con i suoi nuovi amici umani. Fu da quel momento che Alessia e Pat si resero conto che il loro gattino era attratto dall’acqua: quando aprivano un rubinetto, Hokule si avvicinava sempre incuriosito.

Un’insolita passione

Tanto era l’interesse di Hokule che i ragazzi decisero di portarlo con loro in spiaggia; ne trovarono una tranquilla in modo tale che il gattino si sentisse al sicuro e a proprio agio; un poco alla volta il piccolo iniziò ad avvicinarsi alla riva.

La sorpresa fu tanta: non solo il gattino nuotava, ma era anche felice di farlo! Alessia e Pat non ci pensarono due volte: innestarono una piccola cuccia su un surf. Da quel momento Hokule – con le dovute precauzioni e in sicurezza – accompagna i surfisti e si gode il mare: passeggia sulla tavola, prende il sole e si tuffa in acqua.

Diversi video ritraggono Hokule intento a nuotare vicino alla riva o tuffarsi insieme alla sua nuova famiglia nel meraviglioso oceano delle Hawaii: