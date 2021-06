L’Hachiko messicano che ha aspettato per giorni il suo amico umano davanti alla miniera in cui l’uomo era rimasto intrappolato

E così lo ha aspettato lì pazientemente per giorni, nella speranza di vederlo uscire da quel tunnel sano e salvo. Purtroppo, però, non c’è stato alcun lieto fine. Per il suo amato padroncino non c’è stato nulla da fare. E, come raccontato dalla moglie del minatore defunto, adesso Cuchufleto non è più lo stesso. Ha perso il suo spirito allegro e l’appetito e non si rassegna alla morte del suo Gonzalo.

Ancora una volta, i cani ci insegnano il significato più autentico della parola fedeltà.