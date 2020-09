La triste storia di Grey, il barboncino cieco e anziano adottato e poi riportato al canile

Era stato adottato, aveva trovato una nuova casa quasi un anno fa ma di recente è stato riportato al canile. E’ la triste storia di Grey, un anziano barboncino cieo che dopo un anno di felice vita in famiglia è tornato al sanitario di Roma a fine agosto perché la persona che lo aveva adottato non era più in grado di prendersi cura di lui, per gravi ragioni economiche.

Una vicenda davvero toccante quella di questo barboncino cieco e anziano di quasi 10 anni. Il suo ritorno al canile è avvenuto il 27 agosto scorso e da allora Grey aspetta solo che qualcuno possa aprirgli le porte della sua casa e del suo cuore.

La sua storia sta facendo il giro del social e diverse associazioni hanno avviato una gara di solidarietà alla ricerca di una nuova famiglia in cui l’anziano barboncino possa trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

” Grey ha quasi 10 anni e il suo cuoricino è in mille pezzi non avendo più una casa e una cuccia morbida dove dormire. Ha una indole buonissima ed è super tranquillo . Lui più che mai meriterebbe di passare una vecchiaia migliore e non dentro un canile. Cerchiamo chi con gioia possa accogliere questo tenero barboncino anziano e cieco” è l’appello lanciato su Facebook da BauBau.

Anche l’Enpa Roma ha rilanciato l’appello alla ricerca di una persona che può regalare una vita dignitosa allo sfortunato Grey.

Come adottare Grey

Secondo quanto segnalato dall’associazione, è possibile offrirsi per l’adozione chiamando il numero di Rita 333/2729049 e indicando come matricola: 2233/18.

Come spiega la volontaria dell’assocazione, Grey ha un soffio al cuore, per questo viene data precedenza alle richieste su Roma con controlli pre-post affido. Inoltre, occorre recarsi a Roma per adottarlo perché non si effettuano staffette.

Se avete la possibilità di offrire una casa a Grey, fatevi sotto

Fonti di riferimento: Enpa Roma/Facebook, BauBau/Facebook

