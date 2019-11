Addio a Greta, il cane eroe che scavò tra le macerie di Amatrice

Ha salvato moltissime persone la coraggiosa Greta, cane da soccorso del nucleo cinofilo “Argo” di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo. Fu lei, insieme ai suoi compagni del nucleo cinofilo, a scavare tra le macerie del terremoto di Amatrice, fu lei ad aggiudicarsi il titolo di campionessa dei cani da soccorso degli Alpini, fu lei a cercare le persone disperse nella valli Seriana e Brembana, dimostrandosi sempre all’altezza delle situazioni, anche le più tragiche.

Talmente brava da essere stata un esempio anche per gli altri cani degli Alpini, che grazie a lei davano il meglio di se stessi. Insomma, un cane speciale a cui è davvero difficile dire addio. Ma Greta è mancata e non resta che salutarla.

Lo ha fatto pubblicamente Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale delle unità cinofile da soccorso degli Alpini, che su facebook le ha dedicato queste commoventi parole per renderle omaggio:

Martinelli le ha poi augurato di correre libera salutando tutti gli altri amici a quattro zampe mancati nel corso degli anni:

Ricordando la sua forza e il suo coraggio anche negli ultimi pochi mesi di difficoltà:

“Voglio ricordarti non negli ultimi pochi mesi di difficoltà, dove con tenacia hai lottato per uscire dalla crisi, ma nel lavoro dove sempre davi il meglio di te con cuore generoso, quel cuore che stamattina ha atteso che Katia uscisse di casa per smettere di battere, facendogli cosi un ultimo regalo, risparmiandole una scelta dolorosa e difficile. Come tutti i cani resterai per sempre nel cuore del tuo conduttore e un pezzetto anche nel mio”.